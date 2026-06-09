"Ojczyzna": gwiazdy filmu Sandra Hüller i Hanns Zischler przyjadą do Polski na premierę

Niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hanns Zischler przyjadą 15 czerwca do Warszawy na uroczystą premierę jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów roku - "Ojczyzna". W wydarzeniu udział wezmą również twórcy produkcji: Paweł Pawlikowski, nagrodzony w tym roku za reżyserię na Festiwalu Filmowym w Cannes, autor zdjęć Łukasz Żal, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, charakteryzator Waldemar Pokromski oraz producentka Ewa Puszczyńska. Do ekipy dołączy także Joanna Kulig, która pojawia się w filmie w wyjątkowej roli.
"Ojczyzna": polska premiera filmu Pawła Pawlikowskiego
"Ojczyzna
" opowiada historię relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler
), laureatem Literackiej Nagrody Nobla, a jego córką Eriką (Sandra Hüller
) - aktorką i pisarką. Akcja filmu rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z amerykańskiej strefy okupacyjnej we Frankfurcie do znajdującego się pod wpływami sowieckimi Weimaru. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej Mann wraca do ojczyzny, którą wcześniej opuścił, emigrując do Stanów Zjednoczonych.
Jak podkreśla Paweł Pawlikowski
, "Ojczyzna
" splata wiele wątków, opowiadając o nich z umiarem i prostotą. Film buduje swoją siłę poprzez sugestywne obrazy i gęstą dramaturgię, pozostawiając widzom przestrzeń do własnych emocji i interpretacji. Sandra Hüller
zdobyła międzynarodowe uznanie dzięki znakomitej roli w filmie "Toni Erdmann
" w reżyserii Maren Ade
. Jej aktorstwo wyróżnia niezwykła intensywność i autentyczność, a kreacje w "Anatomii upadku
" Justine Triet
oraz "Strefie interesów
" Jonathana Glazera
ugruntowały jej pozycję jako jednej z najważniejszych gwiazd europejskiego kina. W tym roku aktorkę można oglądać aż w czterech produkcjach. W lutym otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za rolę w filmie "Róża
". Wystąpiła również u boku Ryana Goslinga
w hollywoodzkiej produkcji "Projekt Hail Mary
", a wkrótce pojawi się w komedii "Digger
" w reżyserii Alejandro G. Iñárritu
z Tomem Cruise'em
w tytułowej roli. Hanns Zischler
należy do grona najwybitniejszych niemieckich aktorów. W swojej karierze wystąpił w ponad 200 filmach fabularnych i produkcjach telewizyjnych, współpracując z takimi mistrzami kina jak Jean-Luc Godard
, Wim Wenders
czy Steven Spielberg
. Jest również cenionym pisarzem i znawcą twórczości Thomasa Manna.
"Ojczyzna
" to międzynarodowa koprodukcja Polski, Niemiec, Włoch i Francji. Po stronie polskiej film powstał we współpracy z Canal+ Polska, Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz Instytucją Filmową Silesia Film. Produkcję współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Kino Świat.
Producentami filmu są Mario Gianani
i Lorenzo Mieli
(OUR Films), Ewa Puszczyńska
(Extreme Emotions), Jeanne Tremsal
i Edward Berger
(Nine Hours), Dimitri Rassam
(Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa
(Circle One).