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"Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Jednogłośny wybór komisji

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&quot;Ojczyzna&quot; Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Jednogłośny wybór komisji
źródło: Getty Images
autor: Getty Images
18 września Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana Naszewskiego wyłoniła polskiego kandydata do 99. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii "Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy". Nasz kraj w przyszłorocznym wyścigu oscarowym będzie reprezentować "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego.


Jak podano w uzasadnieniu: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu.

Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film "Ojczyzna" w reż. Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.

Ceremonię wręczenia 99. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 14 marca 2027 roku.

O możliwość reprezentowania Polski w walce o oscarową nominację ubiegały się również: "Bez końca" Michała Marczaka, "Dziki Dziki Wschód" Jana Holoubka, "Nasza rewolucja" Piotra Domalewskiego, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego oraz "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego.



"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. 

Film miał światową premierę na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię.

"Ojczyzna" to już trzecie dzieło Pawła Pawlikowskiego, które będzie reprezentować Polskę w wyścigu oscarowym. W 2015 roku "Ida" zdobyła statuetkę Akademii dla najlepszego filmu międzynarodowego.  Cztery lata później "Zimna wojna" zdobyła trzy nominacje do Oscara: dla filmu międzynarodowego, za reżyserię i zdjęcia.

"Ojczyzna": zwiastun



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