"Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Jednogłośny wybór komisji

18 września Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana Naszewskiego wyłoniła polskiego kandydata do 99. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii "Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy". Nasz kraj w przyszłorocznym wyścigu oscarowym będzie reprezentować "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego.
Jak podano w uzasadnieniu: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu.
Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film "Ojczyzna" w reż. Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
Ceremonię wręczenia 99. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zaplanowano na 14 marca 2027 roku.
O możliwość reprezentowania Polski w walce o oscarową nominację ubiegały się również: "Bez końca
" Michała Marczaka, "Dziki Dziki Wschód
" Jana Holoubka, "Nasza rewolucja
" Piotra Domalewskiego, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Emi Buchwald, "Pojedynek
" Łukasza Palkowskiego oraz "Przez ścianę
" Macieja Sobieszczańskiego.
"Ojczyzna
" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.
Film miał światową premierę na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię.
"Ojczyzna
" to już trzecie dzieło Pawła Pawlikowskiego, które będzie reprezentować Polskę w wyścigu oscarowym. W 2015 roku "Ida
" zdobyła statuetkę Akademii dla najlepszego filmu międzynarodowego. Cztery lata później "Zimna wojna
" zdobyła trzy nominacje do Oscara: dla filmu międzynarodowego, za reżyserię i zdjęcia.
"Ojczyzna": zwiastun