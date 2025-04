Charlize Theron na zdjęciach z filmu, który prawie skasowano

Charlize Theron w seuelu komiksowej produkcji "The Old Guard"

Zwiastun filmu "The Old Guard"

to adaptacji komiksu Grega Rucki pod tym samym tytułem. Film opowiada historię sekretnej grupy najemników, których nic nie jest w stanie zabić. Oddział pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy ( Charlize Theron ) od stuleci chroni świat śmiertelników. Kiedy zespół podejmuje się nowej misji ratunkowej i ich nadzwyczajne zdolności zostają nagle ujawnione, Andy i Nile, świeżo upieczony żołnierz w szeregach grupy, muszą wyeliminować zagrożenie ze strony ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zarobić na tym fortunę.Andy musi radzić sobie z własną śmiertelnością, a Nile ze zdobytą nieśmiertelnością. Światu zagraża też coś niezwykle niebezpiecznego, co szykowało się do ataku przez wiele stuleci.Zdjęcia do filmuznajdziecie poniżej:. Od tamtej pory jednak bardzo długo wokół projektu było cicho. Swego czasu Theron w jednym z wywiadów przyznała nawet, że prace postprodukcyjne nad widowiskiem zostały wstrzymane. Nie bardzo wiadomo, dlaczego tak się działo.Jak jednak widać ze zdjęć powyżej, projekt ostatecznie udało się dokończyć.