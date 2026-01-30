Newsy Seriale Rewolucja? Darren Aronofsky nakręcił z AI serial historyczny
Należące do Darrena Aronofsky'ego studio filmowe AI Primordial Soup zrealizowało cykl krótkometrażowych animacji pt. "On This Day... 1776" poświęconych amerykańskiej wojnie o niepodległość. Jak zapowiadają twórcy,  seria łączy narzędzia, które oferuje sztuczna inteligencja, z tradycyjnym filmowym rzemiosłem i pracą zawodowych aktorów.  Poniżej możecie obejrzeć pierwszy odcinek.   

"On This Day... 1776": szczegóły projektu



Pierwszy odsłona cyklu, "January 1: The Flag", przedstawia moment wciągnięcia na maszt Wielkiej Flagi Unii na Prospect Hill. Drugi, "January 10: Common Sense", opowiada o przybyciu Thomasa Paine’a z Anglii i jego współpracy z Benjaminem Franklinem, co doprowadziło do powstania słynnej broszury "Zdrowy rozsądek" - jednego z najważniejszych tekstów amerykańskiej rewolucji.Choć animacja powstała z użyciem narzędzi AI, w tym technologii rozwijanych przez Google DeepMind, głosy postaci podkładają zawodowi aktorzy zrzeszeni w związku SAG-AFTRA. Jak podkreślają autorzy, AI nie zastępuje ludzi, lecz poszerza możliwości narracyjne. 

Nowe odcinki "On This Day... 1776" będą publikowane co tydzień na youtube'owym kanale magazynu "Time", zawsze w dniu odpowiadającym rocznicy opisywanego wydarzenia historycznego. 

- To projekt pokazujący, jak przemyślane, twórcze i prowadzone przez artystów wykorzystanie AI może rozszerzać granice opowiadania historii, zamiast zastępować rzemiosło - twierdzi Ben Bitonti, prezes Time Studios. 

Producentem wykonawczym serii jest Darren Aronofsky, zespołem scenarzystów kieruje Lucas Sussman, a oryginalną muzykę skomponował Jordan Dykstra. Projekt powstał przy wsparciu sponsora Salesforce, a międzynarodowy zespół twórców współpracował zdalnie przy użyciu platformy Slack.


