"One Month Mark": Jennifer Lawrence w komedii romantycznej Apple'a

Jennifer Lawrence zagra w komedii romantycznej przygotowywanej przez Apple Original Films. Film wyreżyseruje Sophie Fleur de Bruijn. Produkcja będzie zatytułowana "One Month Mark".
O czym opowie "One Month Mark"?
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Sophie Fleur de Bruijn napisała scenariusz i stanie za kamerą "One Month Mark"
. Opis fabuły jest prosty: Ona nigdy nie przerwała dłużej niż miesiąc w związku. On nigdy nie przetrwał dłużej niż miesiąc bez związku. Lawrence
będzie nie tylko gwiazdą, ale i producentką filmu razem ze swoja współpracowniczką Justine Ciarrocchi
z firmy produkcyjnej Excellent Cadaver. Wśród producentów są też David Ready
, Brady Fujikawa
i Peter Chernin
. To kolejny film Lawrence
dla Apple'a po "What Happens at Night
" Martina Scorsesego
, zdjęcia do którego właśnie dobiegły końca.
Dla Sophie Fleur de Bruijn to również kolejna współpraca z Apple'em. Reżyserka przygotowuje dla studia swój debiut, "Early Action". Lawrence
mogliśmy oglądać o ostatnio w "Zgiń, kochanie
" w reżyserii Lynne Ramsay
u boku Roberta Pattinsona
.
"Zgiń, kochanie" – zwiastun
Grace (Jennifer Lawrence
) i Jackson (Robert Pattinson
) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.