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"One Month Mark": Jennifer Lawrence w komedii romantycznej Apple'a

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22One+Month+Mark%22%3A+Jennifer+Lawrence+w+komedii+romantycznej+Apple%27a-167073
&quot;One Month Mark&quot;: Jennifer Lawrence w komedii romantycznej Apple'a
źródło: Getty Images
autor: Savion Washington/2026GG
Jennifer Lawrence zagra w komedii romantycznej przygotowywanej przez Apple Original Films. Film wyreżyseruje Sophie Fleur de Bruijn. Produkcja będzie zatytułowana "One Month Mark".

O czym opowie "One Month Mark"?



GettyImages-2248888848.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey

Sophie Fleur de Bruijn napisała scenariusz i stanie za kamerą "One Month Mark". Opis fabuły jest prosty: Ona nigdy nie przerwała dłużej niż miesiąc w związku. On nigdy nie przetrwał dłużej niż miesiąc bez związku.

Lawrence będzie nie tylko gwiazdą, ale i producentką filmu razem ze swoja współpracowniczką Justine Ciarrocchi z firmy produkcyjnej Excellent Cadaver. Wśród producentów są też David Ready, Brady Fujikawa i Peter Chernin. To kolejny film Lawrence dla Apple'a po "What Happens at Night" Martina Scorsesego, zdjęcia do którego właśnie dobiegły końca.

Dla Sophie Fleur de Bruijn to również kolejna współpraca z Apple'em. Reżyserka przygotowuje dla studia swój debiut, "Early Action".

Lawrence mogliśmy oglądać o ostatnio w "Zgiń, kochanie" w reżyserii Lynne Ramsay u boku Roberta Pattinsona.

"Zgiń, kochanie" – zwiastun




Grace (Jennifer Lawrence) i Jackson (Robert Pattinson) wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.  

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