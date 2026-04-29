"One Night Only" – zwiastun. Kandydat na Bonda może uprawiać seks raz w roku

Jeśli singlom chodzi wyłącznie o seks, to w "One Night Only" przynajmniej chodzi im o niego wyłącznie raz do roku. Już niebawem na ekrany kin trafi komedia romantyczna, której świat przedstawiony rządzi się właśnie tymi niezwykłymi prawidłami. Z nimi mierzyć będą się postaci Calluma Turnera ("Eternity. Wybieram ciebie") i Monici Barbaro ("Kompletnie nieznany"). Zanim to się jednak stanie, wytwórnia Universal postanowiła podzielić się pierwszym zwiastunem tej romantycznej produkcji. Zobaczcie go poniżej.
"One Night Only" – zwiastun
"One Night Only" – co wiemy o filmie?
"One Night Only
" opowie zwyczajną historię miłosną rozgrywającą się w niezwyczajnych okolicznościach. Akcja filmu toczy się bowiem w wizji Nowego Jorku, w której single mogą legalnie uprawiać seks wyłącznie raz w roku, w specjalnie przygotowany na tę okazję dzień. Do ich grona dołącza Owen (Callum Turner
), świeżo porzucony przez swoją dziewczynę. Na jego drodze prędko pojawia się niepoprawna romantyczka Allie (Monica Barbaro
), która – tak samo jak on – może chcieć od ich rodzącej się relacji czegoś więcej.
Twórcą komedii romantycznej został reżyser Will Gluck
– autor "Łatwej dziewczyny
" z Emmą Stone
czy niedawnego "Tylko nie ty
" z Sydney Sweeney
oraz Glenem Powellem
. On także zajął się filmowym scenariuszem.
Na planie poza kandydatem na Jamesa Bonda Callumem Turnerem
oraz robiącą coraz większą karierę Monicą Barbaro
reżyser miał szansę współpracować także z Mayą Hawke
, Julią Fox
, Molly Ringwald
oraz LeVarem Burtonem
. Co ciekawe, w filmie pojawia się również jedna z sióstr Haim
, ale nie aktorsko doświadczona Alana
, a Este
– basistka siostrzeńskiego zespołu.
