"One Piece": Mr. 1 i Miss Doublefinger obsadzeni!

Wczoraj Netflix ogłosił, że rusza produkcją trzeciego sezonu aktorskiej wersji "One Piece". Dziś dowiedzieliśmy się, że obsada produkcji powiększyła się o dwójkę aktorów. Jakie nowe postacie zobaczymy w nadchodzących odcinkach?
Dwie nowe twarze w trzecim sezonie "One Piece"
Do obsady trzeciego sezonu "One Piece
" dołączyli Awdo Awdo
i Daisy Head
, znana m.in. z filmu "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
" oraz serialu "Cień i kość
". Awdo Awdo wystąpi jako Mr. 1, Daisy Head wcieli się z kolei w Miss Doublefinger
.
Pierwszy sezon "One Piece
" miał premierę w sierpniu 2023 roku. Drugi zadebiutuje dopiero 10 marca 2026 roku.
Netflix jest jednak tak pewny sukcesu, że nie czeka na wyniki oglądalności nowych odcinków i już rusza z produkcją kolejnego sezonu.
Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.
