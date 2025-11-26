Newsy Seriale "One Piece": Mr. 1 i Miss Doublefinger obsadzeni!
VOD / Seriale

"One Piece": Mr. 1 i Miss Doublefinger obsadzeni!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22One+Piece%22%3A+Mr.+1+i+Miss+Doublefinger+obsadzeni+Awdo+Awdo+i+Daisy+Head+w+obsadzie-164101
&quot;One Piece&quot;: Mr. 1 i Miss Doublefinger obsadzeni!
źródło: Materiały prasowe
Wczoraj Netflix ogłosił, że rusza produkcją trzeciego sezonu aktorskiej wersji "One Piece". Dziś dowiedzieliśmy się, że obsada produkcji powiększyła się o dwójkę aktorów. Jakie nowe postacie zobaczymy w nadchodzących odcinkach?
    

Dwie nowe twarze w trzecim sezonie "One Piece"



GettyImages-2157665893.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain


Do obsady trzeciego sezonu "One Piece" dołączyli Awdo Awdo i Daisy Head, znana m.in. z filmu "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" oraz serialu "Cień i kość".

MV5BN2NiMGVhM2UtZTM3YS00YjA4LWFjYWEtZjA0YzhjODk4NzkyXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg


Awdo Awdo wystąpi jako Mr. 1,  Daisy Head wcieli się z kolei w Miss Doublefinger.
         
Pierwszy sezon "One Piece" miał premierę w sierpniu 2023 roku. Drugi zadebiutuje dopiero 10 marca 2026 roku. Netflix jest jednak tak pewny sukcesu, że nie czeka na wyniki oglądalności nowych odcinków i już rusza z produkcją kolejnego sezonu.

Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Teaser 2. sezonu serialu "One Piece"


Powiązane artykuły One Piece

Zobacz wszystkie artykuły

One Piece  (2023)

 One Piece

One Piece  (1999)

 One Piece

One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru  (2000)

 One Piece the Movie: Kaisokuou ni Ore wa Naru

One Piece: Nejimaki Shima no Bōken  (2001)

 One Piece: Nejimaki Shima no Bōken

Najnowsze Newsy

Gry

"Death Stranding 2" wkrótce na PC

Gry

Gra "Destiny 3" wreszcie w planach

Gry

Nowy koszmar już nadszedł. "A.I.L.A: debiutuje na konsolach i PC

Forum filmowe w aplikacji – jeszcze więcej miejsca na dyskusje!

10 komentarzy

DiCaprio zasłużył na Oscara? "Przetrwać w Nowym Jorku" dziś o 20:00 w Iluzjonie

4 komentarze
Filmy

Dziecko czy psiecko? Nadchodzi nowe "Baby Boom"

4 komentarze
Filmy Wideo

PREMIERA: "Zapiski śmiertelnika" - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem

2 komentarze