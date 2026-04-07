"One Piece": trzeci sezon w drodze. Co o nim wiemy?

Raptem miesiąc po premierze drugiego sezonu aktorskiego serialu "One Piece" od Netfliksa portal Nexus Point News przychodzi z informacjami na temat ciągu dalszego historii. Dziennikarze ekskluzywnie ujawniają nie tylko podtytuł trzeciego sezonu, ale i horyzont czasowy jego debiutu na platformie. Czekacie na nowy sezon "One Piece"?
"One Piece" – kiedy trzeci sezon?
Jak donoszą dziennikarze, trzeci sezon "One Piece
" pojawi się na platformie już w 2027 roku. Jest to o tyle niespodziewane, że pierwszy i drugi sezon dzieliło aż dwa i pół roku, po debiucie produkcji na Netfliksie wraz z końcem sierpnia 2023 roku. Drugi sezon, z podtytułem "Into The Grand Line" abonenci mieli okazję zobaczyć na początku zeszłego miesiąca. Na trzeci sezon, o nazwie "The Battle of Alabasta", fani nie będą musieli czekać aż tak długo – przede wszystkim dlatego, że jego wciąż trwającą produkcję udało się rozpocząć jeszcze w 2025 roku, na kilka miesięcy przed debiutem "Into The Grand Line" na platformie.
Wraz z ujawnionymi szczegółami Nexus Point News dzieli się też zarysem fabuły nadchodzącego sezonu zaznaczając, że będzie miał on największą skalę ze wszystkich dotychczasowych przygód Netfliksowego Monkeya D. Luffy'ego. Tytułowa "bitwa o Alabastę" ma stać się główną osią konfliktu – wojna nadciągająca na ojczyznę księżniczki Nefertari Vivi zagraża pogrążeniem kraju w politycznych podziałach. Na to mają liczyć rebelianci, którzy w tajemnicy podsycani są przed Sir Crocodile'a – jednego z Siedmiu Królewskich Wojowników Mórz – oraz jego organizację Baroque Works.
Tak prędka realizacja trzeciego sezonu serialu nie bacząc na wyniki drugiego jest przejawem wiary Netfliksa w ich serialową adaptację "One Piece
". Po drugim sezonie produkcja dalej pozostaje ciepło odbierana przez krytyków oraz fanów, a także nieźle radzi sobie w zestawieniach oglądalności na platformie. Do zeszłego tygodnia dosyć pewnie utrzymała się w "TOP 10" najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie.
Do stałej obsady z poprzednich dwóch sezonów mają także dołączyć nowe nazwiska. W adaptacji "One Piece
" w przyszłym roku zobaczymy takich aktorów jak Xolo Maridueña
("Blue Beetle
") czy Cole Escola
("Mozart w miejskiej dżungli
"). Niestety, na tę chwilę nie jest jasne, w jakie postaci z kart mangi wcielą się nowe nabytki Netfliksa.
"One Piece" – zwiastun drugiego sezonu serialu