"One Piece" sezon 2. – zobacz zwiastun | Netflix

Drugi sezon pirackiego serialu "One Piece" z podtytułem "Kurs na Grand Line" wróci na platformę Netflix 10 marca. Właśnie pojawiła się pierwsza zapowiedź. Zobaczcie, czego się spodziewać. 

"One Piece: Kurs na Grand Line" – zobacz zwiastun 2. sezonu




Twórcy zapowiadają w drugim sezonie "One Piece" wprowadzenie groźniejszych przeciwników i prezentację najbardziej niebezpiecznej misji w dotychczasowych przygoda pirackiej załogi. Bohaterowie zawitają do legendarnego zakątka morza, gdzie na każdym kroku czekają niebezpieczeństwa i cuda. Podczas podróży przez ten nieprzewidywalny świat, w poszukiwaniu największego skarbu na świecie, natrafią na dziwaczne wyspy oraz całą masę potężnych przeciwników.

Gwiazdami serialu są: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero, Taz Skylar, Morgan Davies i Jeff Ward. Funkcje showrunnerów pełnią Ian Stokes i Joe Tracz.

"One Piece" – co wiemy o serii?



"One Piece" to nowa, aktorska adaptacja jednej z najsłynniejszych japońskich marek medialnych. Opowiada historię bohatera imieniem Monkey D. Luffy. To młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

