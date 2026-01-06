"Oni cię zabiją": zwiastun horroru komediowego od twórcy serii "To"

Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała zwiastun filmu "Oni cię zabiją", którego producentem jest Andy Muschietti ("To"). Przygotujcie się na wysokooktanowe połączenie horroru, komedii i filmu akcji w klimatach "Zabawy w pochowanego" oraz "Raidu".
"Oni cię zabiją": zwiastun
"Oni cię zabiją": o filmie
Młoda kobieta podejmuje pracę jako gosposia w nowojorskim wieżowcu, nie zdając sobie sprawy z historii zaginięć związanych z tym budynkiem. Wkrótce odkrywa, że społeczność mieszkańców to sekta czcicieli szatana, którzy raz w miesiącu składają ofiary z ludzi. Bohaterka rozpoczyna desperacką walkę o przetrwanie.
Główną rolę w filmie gra Zazie Beetz
. Partnerują jej Myha’la
, Paterson Joseph
, Tom Felton
, Heather Graham
oraz Patricia Arquette
. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Kirill Sokolov
.
Premiera w kinach 27 marca.