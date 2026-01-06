Newsy Filmy Multimedia "Oni cię zabiją": zwiastun horroru komediowego od twórcy serii "To"
"Oni cię zabiją": zwiastun horroru komediowego od twórcy serii "To"

Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała zwiastun filmu "Oni cię zabiją", którego producentem jest Andy Muschietti ("To"). Przygotujcie się na wysokooktanowe połączenie horroru, komedii i filmu akcji w klimatach "Zabawy w pochowanego" oraz "Raidu".

"Oni cię zabiją": zwiastun




"Oni cię zabiją": o filmie



Młoda kobieta podejmuje pracę jako gosposia w nowojorskim wieżowcu, nie zdając sobie sprawy z historii zaginięć związanych z tym budynkiem. Wkrótce odkrywa, że społeczność mieszkańców to sekta czcicieli szatana, którzy raz w miesiącu składają ofiary z ludzi. Bohaterka rozpoczyna desperacką walkę o przetrwanie.


Główną rolę w filmie gra Zazie Beetz. Partnerują jej Myha’la, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham oraz Patricia Arquette. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Kirill Sokolov

Premiera w kinach 27 marca. 

Oni cię zabiją  (2026)

 Oni cię zabiją

