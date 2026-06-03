"Onimusha: Way of the Sword" z datą premiery. Demo już dostępne

W czasie State of Play Capcom oficjalnie ogłosił, kiedy na rynek trafi gra "Onimusha: Way of the Sword". Ale na tym nie kończą się dobre wiadomości.
Sprawdź, jak wygląda "Onimusha: Way of the Sword"
"Onimusha: Way of the Sword
" to widowiskowa gra akcji, w której gracze wcielą się w Miyamoto Musashiego i staną do walki z demonicznymi siłami Genma, przemierzając inspirowane historią lokacje Japonii.
Rzuć się do krwawej jatki pełnej zaciętych walk na miecze. Odkrywaj tajemnice Kioto – dawnej stolicy Japonii z epoki Edo, miasta spowitego w złowieszczych oparach opary zła. Na każdym etapie spotkasz mroczne tajemnice, nieznane zagrożenia i wrogie intrygi. W tej mrocznej opowieści fantasy musisz walczyć z potworami z zaświatów znanymi jako Genmy. Wejdź na drogę samuraja władającego Rękawicą Oni – tajemniczym artefaktem, który zapewnia moc zabijania Genmów. Wśród brutalnych i krwawych potyczek bohater nieustannie poszukuje głębszego sensu swojej walki. Jaki los go czeka na końcu tej drogi? "Onimusha: Way of the Sword" oficjalnie trafi na rynek 25 września. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.
Ale niecierpliwi już mogą sprawdzić grę dzięki dostępnemu w sieci demo.
Zwiastun gry "Onimusha: Way of the Sword"