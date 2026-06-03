Newsy Gry "Onimusha: Way of the Sword" z datą premiery. Demo już dostępne
Gry

"Onimusha: Way of the Sword" z datą premiery. Demo już dostępne

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Onimusha%3A+Way+of+the+Sword%22+z+dat%C4%85+premiery.+Demo+ju%C5%BC+dost%C4%99pne-166928
&quot;Onimusha: Way of the Sword&quot; z datą premiery. Demo już dostępne
W czasie State of Play Capcom oficjalnie ogłosił, kiedy na rynek trafi gra "Onimusha: Way of the Sword". Ale na tym nie kończą się dobre wiadomości.

Sprawdź, jak wygląda "Onimusha: Way of the Sword"



"Onimusha: Way of the Sword" to widowiskowa gra akcji, w której gracze wcielą się w Miyamoto Musashiego i staną do walki z demonicznymi siłami Genma, przemierzając inspirowane historią lokacje Japonii.


Rzuć się do krwawej jatki pełnej zaciętych walk na miecze. Odkrywaj tajemnice Kioto – dawnej stolicy Japonii z epoki Edo, miasta spowitego w złowieszczych oparach opary zła. Na każdym etapie spotkasz mroczne tajemnice, nieznane zagrożenia i wrogie intrygi. W tej mrocznej opowieści fantasy musisz walczyć z potworami z zaświatów znanymi jako Genmy. Wejdź na drogę samuraja władającego Rękawicą Oni – tajemniczym artefaktem, który zapewnia moc zabijania Genmów. Wśród brutalnych i krwawych potyczek bohater nieustannie poszukuje głębszego sensu swojej walki. Jaki los go czeka na końcu tej drogi?

"Onimusha: Way of the Sword" oficjalnie trafi na rynek 25 września. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.

Ale niecierpliwi już mogą sprawdzić grę dzięki dostępnemu w sieci demo.

Zwiastun gry "Onimusha: Way of the Sword"




Powiązane artykuły Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword  (2026)

 Onimusha: Way of the Sword

Najnowsze Newsy

Wideo

Co różni Supergirl i Supermana? Odpowiedź w zwiastunie

Wideo

Czy Anyi Taylor-Joy dopisze szczęście? Zwiastun "Lucky"

1 komentarz
Wideo

Krwawe szaleństwo w zwiastunie nowego filmu Eliego Rotha

4 komentarze
Wideo Gry

Lara Croft powraca! Widowiskowy zwiastun i data premiery

2 komentarze
VOD Seriale

Netflix przygotowuje nową wersję słynnego dramatu sądowego

3 komentarze
Wideo Gry

"Silent Hill: Townfall" z datę premiery. Tradycji stało się zadość.

Wideo Gry

"Until Dawn 2". Jest pierwszy zwiastun!

7 komentarzy