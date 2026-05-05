"Narnia" Grety Gerwig to najdroższy film w historii Netfliksa?

O tym, że włodarze Netfliksa głęboko wierzą w projekt nowej "Narnii", wiemy od jakiegoś czasu, ale – jak się dziś okazuje – nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali tej wiary. Trudno bowiem inaczej skomentować nowe doniesienia portalu World of Reel, który powołując się na podcast The Town zaznacza, że film Grety Gerwig ma być najdroższym projektem w dziejach tego streamingowego giganta.
"The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew" z astronomicznym budżetem?
Jest to prawdziwa bomba – choć od jakiegoś czasu spekulowano, że budżet "Narnii
" nie może być niski, mało kto spodziewał się pobicia rekordu platformy. Ten dotychczas ustanowiony był przez film "The Electric State" braci Russo, który miał kosztować zawrotne 320 milionów dolarów.
Wierząc Mattowi Belloniemu z The Town, dziełu Grety Gerwig udało się pobić tę kwotę.
Prestiżowy projekt Netfliksa ma stanowić wizytówkę platformy – niemała część budżetu produkcji miała zostać przeznaczona na pieczołowicie tworzone dekoracje, zapewniające pełne zanurzenie w rzeczywistość epoki. Choć "Siostrzeniec czarodzieja" C.S. Lewisa
– pierwszy według chronologii wydarzeń – rozgrywa się w realiach wiktoriańskiego Londynu, Gerwig
postanowiła przenieść akcję do lat 50. XX wieku – dekady, w której książka została napisana.
Według nowego harmonogramu, "Narnia" zadebiutuje w kinach w walentynkowy weekend 2027 roku
. Data ta może okazać się szansą, bądź zgubą Netfliksowego projektu – ten sam weekend jest bowiem czasem Super Bowlu; wydarzenia, które z sukcesem powstrzymuje rzesze Amerykanów przed wychodzeniem z domu. Film zacznie być grany na całym świecie od 12 lutego. Dodatkowo będzie miał pełne, 49-dniowe okno kinowej dystrybucji. A to oznacza, że na platformie zadebiutuje dopiero 2 kwietnia 2027 roku.
"Opowieści z Narnii" piszą nowy rozdział w historii Netfliksa
"Narnia
" będzie historycznym wydarzeniem. Choć bowiem Netflix w przeszłości wielokrotnie wprowadzał swoje filmy do kin, to jeszcze nigdy nie odbyło się to na taką skalę, ani przy zachowaniu pełnego okna wyłączności kinowej dystrybucji. Na chwilę obecną jest to rzecz jasna wyjątek. Być może jednak jest to pierwsza jaskółka zapowiadająca zmianę stosunku władz Netfliksa do kin.
Za "Narnię"
odpowiada Greta Gerwig
, dla której jest to pierwszy film po spektakularnym kasowym sukcesie widowiska "Barbie
". Obraz powstał na podstawie szóstego tomu cyklu C.S. Lewisa
wydanego w Polsce pod tytułem "Siostrzeniec czarodzieja"
. Poznajemy w nim przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. Czy Digory’emu uda się sprostać próbie Aslana?
W obsadzie filmu są m.in.: Emma Mackey
jako Biała Czarownica, Daniel Craig
jako wujek Andrzej i Meryl Streep
jako głos Aslana.
