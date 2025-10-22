Netflix: Seria produkcji inspirowanych popularną grą w drodze

Jak podaje The Hollywood Reporter, Netflix wygrał prawa do popularnej planszówki "Osadnicy z Catanu". Streamingowy gigant już planuje serię produkcji na jej podstawie.
"Osadnicy z Catanu" trafią na Netflix. Serwis szykuje serię produkcji
"Osadnicy z Catanu" to wieloosobowa gra planszowa, która trafiła do sprzedaży w Niemczech w 1995 roku, a następnie zdobyła ogromną popularność na całym świecie. W Polsce zadebiutowała w 2005 roku. Zadaniem graczy jest kolonizacja tytułowego Catanu – niezamieszkałej dotąd wyspy.
Getty Images © ullstein bild
W serii inspirowanych grą projektów, które szykuje Netflix, znalazły się zarówno produkcje fabularne, jak i niefabularne oraz aktorskie i animacje. W oświadczeniu Jinny Howe, szefowej działu seriali fabularnych Netfiksa w USA i Kanadzie, czytamy: Każdy, kto grał w "Osadników z Catanu", wie, że intensywna strategia, która stanowi istotę rozgrywki, oferuje niezliczone możliwości, by stworzyć wspaniałe widowisko. Jesteśmy podekscytowani współpracą w zakresie seriali, filmów fabularnych animacji i gier, co pozwoli ożywić ten świat zarówno dla zagorzałych fanów "Osadników…", jak i tych, którzy dopiero ich poznają.
"Osadnicy z Catanu" to niejedyna gra, na podstawie której Netflix przygotowuje swoje produkcje. W zeszłym roku na platformę trafiła inspirowana popularną karcianką animacja dla dorosłych "Eksplodujące kotki
". W oryginalnej wersji językowej mogliśmy usłyszeć m.in. Toma Ellisa
(jako Kociego Boga) i Sasheer Zamatę
(jako Kociego Diabła). Przypominamy zwiastun: