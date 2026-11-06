"Ostatni Hamlet" filmem zamknięcia ToruńCAMERIMAGE 2026. Andrew Scott w poruszającej historii o sile życia

Film "Ostatni Hamlet" ("Elsinore") w reżyserii Simona Stone’a będzie zwieńczeniem 34. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE. Pokaz odbędzie się 14 listopada 2026 roku o godz. 20:30, bezpośrednio po gali zamknięcia festiwalu, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.
W filmie zobaczymy znakomitą obsadę: Andrew Scotta
, Olivię Colman
, Joe Locke’a
i Johnny’ego Flynna
, który będzie również gościem tegorocznego ToruńCAMERIMAGE. Aktor przyjedzie do Torunia w związku z festiwalowym pokazem filmu "The Idiots
", podczas którego widzowie będą mieli okazję spotkać się z nim i pozostałymi twórcami produkcji.
Akcja "Ostatniego Hamleta
" przenosi widzów do Londynu na przełomie lat 80. i 90. Ian Charleson (Andrew Scott
), aktor znajdujący się u szczytu kariery, otrzymuje nieoczekiwaną propozycję zagrania Hamleta na deskach prestiżowego National Theatre. Wydaje się, że przed artystą otwiera się kolejny ważny rozdział zawodowego życia. Wkrótce jednak dowiaduje się, że choruje na AIDS. Diagnoza stawia pod znakiem zapytania jego plany i marzenia, a jednocześnie staje się początkiem niezwykłej walki o możliwość stworzenia roli życia.
"Ostatni Hamlet
" to poruszająca opowieść o odwadze, niezłomności i afirmującej sile życia. Film przybliża historię wyjątkowego artysty, który mimo dramatycznych okoliczności nie rezygnuje ze swoich ambicji i pasji. Jego zmagania stają się świadectwem niezwykłej determinacji oraz siły sztuki, która potrafi nadać sens nawet najtrudniejszym doświadczeniom.
Projekcja "Ostatniego Hamleta
" będzie ostatnim filmowym akcentem tegorocznego ToruńCAMERIMAGE i symbolicznym pożegnaniem z festiwalową publicznością po ośmiu dniach spotkań z kinem, jego twórcami i miłośnikami obrazu.