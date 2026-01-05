Newsy Seriale Multimedia "Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5" - Netflix zrobił dokument o swoim megahicie (ZWIASTUN)
"Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5" - Netflix zrobił dokument o swoim megahicie (ZWIASTUN)

Netflix zaprezentował zwiastun dokumentu "Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5". Film zabierze widzów za kulisy finałowego sezonu jednej z największych popkulturowych sensacji ostatnich lat. To obszerna kronika zza kulis, która towarzyszy aktorom, twórcom i ekipie przy tworzeniu finałowego sezonu – i pożegnaniu się z serialem, który na zawsze odmienił ich życie. Premiera: 12 stycznia. 

- Dorastając w Durham w Karolinie Północnej marzyliśmy o zostaniu twórcami filmowymi – ale Hollywood wydawało się wtedy zupełnie nieosiągalne. Wszystko zmieniło się, gdy obejrzeliśmy dokument o kulisach powstawania „Władcy Pierścieni” – filmów, które pokazywały, jak naprawdę wygląda praca przy tak ogromnej produkcji. Widzieliśmy, jak zaangażowany był Peter Jackson i pomyśleliśmy: tak, to jest prawdziwe marzenie. Wraz z upływem czasu tego typu dokumenty zza kulis praktycznie zniknęły, a my chcieliśmy to zmienić. "Ostatnia przygoda: Jak powstawało Stranger Things 5" – wspaniale uchwycona i wyreżyserowana przez Martinę Radwan – jest naszą próbą przywrócenia tego doświadczenia. Jeśli kochasz "Stranger Things" lub po prostu ciekawi Cię, jak powstaje wielka hollywoodzka produkcja, ten dokument jest dla Ciebie – mówią bracia Duffer, twórcy serialu. 


- Jestem niesamowicie wdzięczna braciom Duffer za to, że pozwolili mi wziąć udział w tej niezwykłej, ostatniej przygodzie – mówi Martina Radwan – Spędzenie całego roku na planie z nimi było prawdziwym przywilejem i ogromną przyjemnością. Możliwość bycia blisko, obserwowania, jak ożywiają ten ukochany serial w czasie rzeczywistym, była czystą radością. Chciałabym tylko móc cofnąć czas i udokumentować sezony 1–4. Od aktorów po ich wieloletnich współpracowników – wszyscy przyjęli mnie z niezwykłą życzliwością, dzieląc się otwarcie swoimi osobistymi i zespołowymi doświadczeniami z pracy twórczej. Bracia Duffer ciągle przesuwają granice i inspirują wszystkich do bycia lepszymi, również mnie. Ich proces pracy i sam serial to wszystko, co kocham w kinematografii.

