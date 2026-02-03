"Skutki uboczne" : tak prezentuje się czarna komedia z Keanu Reevesem (ZDJĘCIA)

Apple TV ogłosiło, że komedia "Skutki uboczne" z Keanu Reevesem, Cameron Diaz, Mattem Bomerem i Jonah Hillem w rolach głównych będzie miała premierę 10 kwietnia. Platforma streamingowa zaprezentowała pierwsze zdjęcia z filmu.
to czarna komedia opowiadająca o uwielbianej gwieździe Hollywood, Reefie Hawku (Reeves
). Ktoś szantażuje go kompromitującym nagraniem wideo, które może bezpowrotnie zniszczyć jego wizerunek i karierę w show-biznesie. Przy wsparciu najlepszych przyjaciół z dzieciństwa, Kyle (Diaz
) i Xandera (Bomer
), a także prawnika od spraw kryzysowych, Iry (Hill
), Reef wyrusza w podróż, aby zadośćuczynić wszystkim, których mógł skrzywdzić. Liczy na to, że przy okazji zdemaskuje szantażystę. To opowieść o tym, że zmierzenie się z własną historią może okazać się jedynym sposobem na ocalenie przyszłości.
Reżyserem i współscenarzysta filmu jest Jonah Hill
. W obsadzie znaleźli się także: Martin Scorsese
, Susan Lucci
, Laverne Cox
, David Spade
, Atsuko Okatsuka
, Roy Wood Jr.
, Kaia Gerber
oraz Ivy Wolk
.