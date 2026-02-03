Newsy Filmy "Skutki uboczne" : tak prezentuje się czarna komedia z Keanu Reevesem (ZDJĘCIA)
Filmy

"Skutki uboczne" : tak prezentuje się czarna komedia z Keanu Reevesem (ZDJĘCIA)

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Outcome%22%3A+data+premiery+i+pierwsze+zdj%C4%99cia.+Keanu+Reeves%2C+Jonah+Hill+i+Cameron+Diaz+w+komedii+Apple+TV-165011
&quot;Skutki uboczne&quot; : tak prezentuje się czarna komedia z Keanu Reevesem (ZDJĘCIA)
Apple TV ogłosiło, że komedia "Skutki uboczne" z Keanu Reevesem, Cameron Diaz, Mattem Bomerem i Jonah Hillem w rolach głównych będzie miała premierę 10 kwietnia. Platforma streamingowa zaprezentowała pierwsze zdjęcia z filmu. 







"Skutki uboczne": o filmie



"Skutki uboczne" to czarna komedia opowiadająca o uwielbianej gwieździe Hollywood, Reefie Hawku (Reeves). Ktoś szantażuje go kompromitującym nagraniem wideo, które może bezpowrotnie zniszczyć jego wizerunek i karierę w show-biznesie. Przy wsparciu najlepszych przyjaciół z dzieciństwa, Kyle (Diaz) i Xandera (Bomer), a także prawnika od spraw kryzysowych, Iry (Hill), Reef wyrusza w podróż, aby zadośćuczynić wszystkim, których mógł skrzywdzić. Liczy na to, że przy okazji  zdemaskuje szantażystę. To opowieść o tym, że zmierzenie się z własną historią może okazać się jedynym sposobem na ocalenie przyszłości. 

Reżyserem i współscenarzysta filmu jest Jonah Hill. W obsadzie znaleźli się także: Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber oraz Ivy Wolk.

Powiązane artykuły Outcome

Zobacz wszystkie artykuły

Outcome  (2026)

 Outcome

Najnowsze Newsy

Filmy

"Way of the Warrior Kid": Chris Pratt jako mentor z Navy SEALS (ZDJĘCIA)

VOD Seriale Wideo

Czy to nowe "Gotowe na wszystko"? Zobacz teaser

Seriale Wideo

Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser "Lucky"

2 komentarze
VOD Seriale

"Monarch: Dziedzictwo potworów" powraca. Oto zwiastun 2. sezonu

10 komentarzy
Filmy

Josh D'Amaro nowym szefem Disneya

8 komentarzy
Filmy Multimedia

"Drama": Pattinson i Zendaya kłócą się w nowym zwiastunie

9 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Łukasz Ronduda na festiwalu w Rotterdamie! Recenzujemy

2 komentarze