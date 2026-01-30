Newsy Seriale "Outlander": To już jest koniec. Zobacz zwiastun finałowego sezonu
"Outlander": To już jest koniec. Zobacz zwiastun finałowego sezonu

Deadline
Fani serialu "Outlander" mają powód do radości i… smutku – 6 marca na zadebiutuje 8. i ostatni sezon serialu opartego na powieściach Diany Gabaldon. Stacja właśnie pokazała zwiastun finałowych odcinków, dając pierwsze spojrzenie na nadchodzące wydarzenia. Wygląda na to, że emocji, romansów i dramatów nie zabraknie.

"Outlander" – zobacz zwiastun 8. finałowego sezonu




"Outlander": co wiemy o 8. sezonie



"Outlander" to łącząca elementy romansu, science-fiction oraz kina kostiumowego historia Claire Randall - brytyjskiej sanitariuszki, która podczas II wojny światowej niespodziewanie zostaje przeniesiona w czasie do roku 1743. Tam zmuszona okolicznościami poślubia szkockiego buntownika Jamiego Frasera.


W 8. sezonie Jamie i Claire wracają do osady Fraser’s Ridge, która pod ich nieobecność znacząco się rozwinęła i teraz tętni życiem. Choć bohaterowie myśleli, że zostawili za sobą wojnę o niepodległość Ameryki, konflikt podążył za nimi i teraz zagraża ich rodzinie oraz społeczności. Gdy rodzinne sekrety wreszcie wychodzą na jaw, kochankowie muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wiele są gotowi poświęcić dla swojego domu i dla siebie nawzajem.  

Główne role w serialu grają Caitríona Balfe i Sam Heughan. Partnerują im Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Rankin (Roger MacKenzie), John Bell (młody Ian Murray), David Berry (lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) oraz Izzy Meikle-Small (Rachel Murray). 

