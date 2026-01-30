"Outlander": To już jest koniec. Zobacz zwiastun finałowego sezonu

Fani serialu "Outlander" mają powód do radości i… smutku – 6 marca na zadebiutuje 8. i ostatni sezon serialu opartego na powieściach Diany Gabaldon. Stacja właśnie pokazała zwiastun finałowych odcinków, dając pierwsze spojrzenie na nadchodzące wydarzenia. Wygląda na to, że emocji, romansów i dramatów nie zabraknie. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Outlander" – zobacz zwiastun 8. finałowego sezonu
"Outlander": co wiemy o 8. sezonie
" to łącząca elementy romansu, science-fiction oraz kina kostiumowego historia Claire Randall - brytyjskiej sanitariuszki, która podczas II wojny światowej niespodziewanie zostaje przeniesiona w czasie do roku 1743. Tam zmuszona okolicznościami poślubia szkockiego buntownika Jamiego Frasera.
W 8. sezonie Jamie i Claire wracają do osady Fraser’s Ridge, która pod ich nieobecność znacząco się rozwinęła i teraz tętni życiem. Choć bohaterowie myśleli, że zostawili za sobą wojnę o niepodległość Ameryki, konflikt podążył za nimi i teraz zagraża ich rodzinie oraz społeczności. Gdy rodzinne sekrety wreszcie wychodzą na jaw, kochankowie muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wiele są gotowi poświęcić dla swojego domu i dla siebie nawzajem.
Główne role w serialu grają Caitríona Balfe
i Sam Heughan
. Partnerują im Sophie Skelton
(Brianna MacKenzie), Richard Rankin
(Roger MacKenzie), John Bell
(młody Ian Murray), David Berry
(lord John Grey), Charles Vandervaart
(William Ransom) oraz Izzy Meikle-Small
(Rachel Murray).