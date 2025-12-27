Newsy Seriale "Outlander": zwiastun 8. sezonu. Czy miłość Jamiego i Claire przetrwa?
"Outlander": zwiastun 8. sezonu. Czy miłość Jamiego i Claire przetrwa?

&quot;Outlander&quot;: zwiastun 8. sezonu. Czy miłość Jamiego i Claire przetrwa?
6 marca na antenie telewizji Starz zadebiutuje 8. i ostatni sezon megahitu "Outlander" opartego na powieściowym cyklu Diany Gabaldon. Stacja zaprezentowała właśnie teaser finałowych odcinków. 

"Outlander" to łącząca elementy romansu, science-fiction oraz kina kostiumowego historia Claire Randall - brytyjskiej sanitariuszki, która podczas II wojny światowej niespodziewanie zostaje przeniesiona w czasie do roku 1743. Tam zmuszona okolicznościami poślubia szkockiego buntownika Jamiego Frasera.


W 8. sezonie Jamie i Claire wracają do osady Fraser’s Ridge, która pod ich nieobecność znacząco się rozwinęła i teraz tętni życiem. Choć bohaterowie myśleli, że zostawili za sobą wojnę o niepodległość Ameryki, konflikt podążył za nimi i teraz zagraża ich rodzinie oraz społeczności. Gdy rodzinne sekrety wreszcie wychodzą na jaw, kochankowie muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wiele są gotowi poświęcić dla swojego domu i dla siebie nawzajem.  

Główne role w serialu grają Caitríona Balfe i Sam Heughan. Partnerują im Sophie Skelton (Brianna MacKenzie), Richard Rankin (Roger MacKenzie), John Bell (młody Ian Murray), David Berry (lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom) oraz Izzy Meikle-Small (Rachel Murray). 

