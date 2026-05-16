"Outlander" dobiegł końca. Ale czy to faktycznie koniec?

Ósmy i zarazem ostatni sezon serialu "Outlander" właśnie dobiegł końca – 10. odcinek został wyemitowany 15 maja. Fani wiedzą więc już, jak zakończyła się historia Clair i jej bliskich. I chociaż oficjalnie twórcy nie planują nowych odsłon, zakończenie pozostawia pewną nadzieję na kontynuację niedomkniętych wątków. 

UWAGA. DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU BĘDZIE OPISYWAŁA OSTATNIE SCENY OSTATNIEGO ODCINKA SERIALU "OUTLANDER".

Choć zrozumiałe jest, że aktorzy Sam Heughan i Caitríona Balfe chcą teraz grać inne role i rozwijać się w nowych projektach, finał "Outlandera" wyraźnie zostawia furtkę do ewentualnej kontynuacji. Powrót do Fraser’s Ridge i spokojne życie z rodziną oraz społecznością, którą kochają, nadal wydaje się możliwy.


Pierwsza połowa finału, zatytułowanego "And the World Was All Around Us", skupia się na tym, jak Jamie (Heughan) i Claire (Balfe) żegnają się z rodziną, którą opiekowali się przez osiem sezonów serialu. Prawda jest taka, że ani oni, ani widzowie nie byli gotowi, by Jamie i Claire po prostu odeszli ku zachodowi słońca. Nawet przy tak dopracowanym finale wciąż czuć było, że można opowiedzieć jeszcze wiele historii.

Po napisach pojawia się specjalna scena z Dianą Gabaldon, autorką książek "Outlander". Pisarka podpisuje książki otoczona fanami. Jedna z kobiet zauważa przy niej skórzany notes przypominający ten, w którym Claire zapisywała historię swoją i Jamiego. Pyta Gabaldon o notes, ale autorka wymijająco unika odpowiedzi. Cały żart polega na sugestii, że seria "Outlander" mogła być tak naprawdę "splagiatowana" przez Gabaldon na podstawie zapisków Claire.

A jeśli ktoś liczył na inne zakończenie całej sagi, warto pamiętać, że Diana Gabaldon wciąż pracuje nad dziesiątą i zarazem ostatnią główną powieścią z cyklu, zatytułowaną "A Blessing For a Warrior Going Out", która jeszcze nie została wydana.

