"Outlander" dobiegł końca. Ale czy to faktycznie koniec?

Ósmy i zarazem ostatni sezon serialu "Outlander" właśnie dobiegł końca – 10. odcinek został wyemitowany 15 maja. Fani wiedzą więc już, jak zakończyła się historia Clair i jej bliskich. I chociaż oficjalnie twórcy nie planują nowych odsłon, zakończenie pozostawia pewną nadzieję na kontynuację niedomkniętych wątków. UWAGA. DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU BĘDZIE OPISYWAŁA OSTATNIE SCENY OSTATNIEGO ODCINKA SERIALU "OUTLANDER".
"Outlander" – zakończenie
Choć zrozumiałe jest, że aktorzy Sam Heughan i Caitríona Balfe chcą teraz grać inne role i rozwijać się w nowych projektach, finał "Outlandera
" wyraźnie zostawia furtkę do ewentualnej kontynuacji. Powrót do Fraser’s Ridge i spokojne życie z rodziną oraz społecznością, którą kochają, nadal wydaje się możliwy.
Pierwsza połowa finału, zatytułowanego "And the World Was All Around Us", skupia się na tym, jak Jamie (Heughan
) i Claire (Balfe
) żegnają się z rodziną, którą opiekowali się przez osiem sezonów serialu. Prawda jest taka, że ani oni, ani widzowie nie byli gotowi, by Jamie i Claire po prostu odeszli ku zachodowi słońca. Nawet przy tak dopracowanym finale wciąż czuć było, że można opowiedzieć jeszcze wiele historii.
Po napisach pojawia się specjalna scena z Dianą Gabaldon
, autorką książek "Outlander". Pisarka podpisuje książki otoczona fanami. Jedna z kobiet zauważa przy niej skórzany notes przypominający ten, w którym Claire zapisywała historię swoją i Jamiego. Pyta Gabaldon o notes, ale autorka wymijająco unika odpowiedzi. Cały żart polega na sugestii, że seria "Outlander
" mogła być tak naprawdę "splagiatowana" przez Gabaldon na podstawie zapisków Claire.
A jeśli ktoś liczył na inne zakończenie całej sagi, warto pamiętać, że Diana Gabaldon wciąż pracuje nad dziesiątą i zarazem ostatnią główną powieścią z cyklu, zatytułowaną "A Blessing For a Warrior Going Out", która jeszcze nie została wydana.
