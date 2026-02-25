Newsy Gry "Overwatch". Zupełnie nowa gra w uniwersum. Specjalnie na komórki
Gry

"Overwatch". Zupełnie nowa gra w uniwersum. Specjalnie na komórki

Insider-Gaming / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Overwatch%22.+Zupe%C5%82nie+nowa+gra+w+uniwersum.+Specjalnie+na+kom%C3%B3rki-165353
&quot;Overwatch&quot;. Zupełnie nowa gra w uniwersum. Specjalnie na komórki
Blizzard kontynuuje zaskakiwanie swoich graczy. Studio właśnie ogłosiło nową grę w uniwersum "Overwatch"


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Blizzard podbije świat gier mobilnych?



Nowy projekt nosi tytuł "Overwatch Rush". To zupełnie nowa strzelanka szykowana specjalnie na rynek gier mobilnych.

Projekt powstaje bez udziału Team 4 (który odpowiada za "Overwatch"). Odpowiada za niego zupełnie inny zespół. W jego skład wchodzą ludzie, którzy mają doświadczenie w segmencie gier mobilnych.

Już wkrótce w wybranych krajach ruszą testy gry. Czy Blizzard ma szanse podbić serca graczy mobilnych? Zapewne przekonamy się o tym niedługo.

Blizzard ogłasza "Overwatch Rush"

Overwatch Rush  (2026)

 Overwatch Rush

Najnowsze Newsy

Seriale

Aimee Lou Wood to nowa Jane Eyre

5 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – to nie tylko czas "Ołowianych dzieci"

Inne Filmy

Nie żyje Katherine Short. Córka Martina Shorta miała 42 lata

16 komentarzy
Publicystyka

Przewrócę się, a cię zabiję. O fenomenie serii "Krzyk"

7 komentarzy
Gry

"Marvel's Wolverine" z datą premiery!

Filmy

Gwiazda "Czarnobyla" w nowym filmie Martina Scorsesego

1 komentarz
Seriale

Spin-off "Tulsa King" z nowym tytułem!

3 komentarze