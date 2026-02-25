"Overwatch". Zupełnie nowa gra w uniwersum. Specjalnie na komórki

Blizzard kontynuuje zaskakiwanie swoich graczy. Studio właśnie ogłosiło nową grę w uniwersum "Overwatch" TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Blizzard podbije świat gier mobilnych?
Nowy projekt nosi tytuł "Overwatch Rush".
To zupełnie nowa strzelanka szykowana specjalnie na rynek gier mobilnych.
Projekt powstaje bez udziału Team 4 (który odpowiada za "Overwatch
"). Odpowiada za niego zupełnie inny zespół. W jego skład wchodzą ludzie, którzy mają doświadczenie w segmencie gier mobilnych.
Już wkrótce w wybranych krajach ruszą testy gry. Czy Blizzard ma szanse podbić serca graczy mobilnych? Zapewne przekonamy się o tym niedługo.
