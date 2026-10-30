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"PUBG": Donald Glover przygotuje dla Netfliksa serial na podstawie bestsellerowej gry

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22PUBG%22%3A+Donald+Glover+przygotuje+dla+Netfliksa+serial+na+podstawie+bestsellerowej+gry-169415
&quot;PUBG&quot;: Donald Glover przygotuje dla Netfliksa serial na podstawie bestsellerowej gry
źródło: Getty Images
autor: Tomohiro Ohsumi
Neflix pracuje nad aktorską adaptacją gry "PUBG". Jak podaje Deadline, gwiazdą produkcji ma być Donald Glover.

Co wiemy o "PUBG"?


"PUBG", czyli PlayerUnknown's Battlegrounds, to wydana w 2017 roku przez koreańskie studio Krafton to wieloosobowa gra komputerowa typu battle royale. Glover będzie nie tylko gwiazdą przygotowywanego serialu, ale też reżyserem, scenarzystą i producentem wykonawczym.

Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Rozgrywka, w której może wziąć udział maksymalnie stu graczy, rozpoczyna się od skoku ze spadochronem na tytułowe pole bitwy. Uczestnik musi znaleźć ukryty w losowych miejscach na mapie ekwipunek, a następnie wyeliminować konkurentów, jednocześnie unikając kontaktu z otaczającą teren zabójczą barierą, która nieustannie się przesuwa, ograniczając pole działania. 

Skąd znamy Donalda Glovera?


Donald Glover, znany też jako raper Chaldish Gambino, najlepiej znany jest z roli Lando Carlissiana w filmie "Han Solo: Gwiezdne wojny – historie".  Wcześniej sympatię publiczności przyniósł mu komediodramat "Atlanta", za który został nagrodzony Złotym Globem i dwiema Emmy. Na uwagę zasługują także jego role w filmach "Magic Mike XXL", "Marsjanin", "Spider-Man: Homecoming" czy serialu "Community". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialach "Pan i Pani Smith" oraz "Studio". Użyczał też głosu bohaterom animacji "Mufasa: Król Lew" i "Super Mario Galaxy Film".

Zobacz zwiastun gry "PUBG: DED.NET"


Aktualnie Krafton pracuje nad grą "PUBG: DED.NET". Data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Przypominamy zwiastun, które studio zaprezentowało podczas tegorocznych targów Gamescon: 

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