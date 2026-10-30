"PUBG": Donald Glover przygotuje dla Netfliksa serial na podstawie bestsellerowej gry

Neflix pracuje nad aktorską adaptacją gry "PUBG". Jak podaje Deadline, gwiazdą produkcji ma być Donald Glover.
Co wiemy o "PUBG"?
"PUBG", czyli PlayerUnknown's Battlegrounds, to wydana w 2017 roku przez koreańskie studio Krafton to wieloosobowa gra komputerowa typu battle royale. Glover
będzie nie tylko gwiazdą przygotowywanego serialu, ale też reżyserem, scenarzystą i producentem wykonawczym.
Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Rozgrywka, w której może wziąć udział maksymalnie stu graczy, rozpoczyna się od skoku ze spadochronem na tytułowe pole bitwy. Uczestnik musi znaleźć ukryty w losowych miejscach na mapie ekwipunek, a następnie wyeliminować konkurentów, jednocześnie unikając kontaktu z otaczającą teren zabójczą barierą, która nieustannie się przesuwa, ograniczając pole działania.
Skąd znamy Donalda Glovera?Donald Glover
, znany też jako raper Chaldish Gambino, najlepiej znany jest z roli Lando Carlissiana w filmie "Han Solo: Gwiezdne wojny – historie
". Wcześniej sympatię publiczności przyniósł mu komediodramat "Atlanta
", za który został nagrodzony Złotym Globem i dwiema Emmy. Na uwagę zasługują także jego role w filmach "Magic Mike XXL
", "Marsjanin
", "Spider-Man: Homecoming
" czy serialu "Community
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialach "Pan i Pani Smith
" oraz "Studio
". Użyczał też głosu bohaterom animacji "Mufasa: Król Lew
" i "Super Mario Galaxy Film
".
Zobacz zwiastun gry "PUBG: DED.NET"
Aktualnie Krafton pracuje nad grą "PUBG: DED.NET
". Data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Przypominamy zwiastun, które studio zaprezentowało podczas tegorocznych targów Gamescon: