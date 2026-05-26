Od politycznych satyryków do... scenarzystów Paddingtona

Deadline
Jeden z najsympatyczniejszych towarów eksportowych Wielkiej Brytanii może już czekać na kolejny kinowy projekt. Portal Deadline informuje, że niedźwiadek Paddington znalazł nowych scenarzystów, którzy wspólnie opracują plan jego nadchodzącej przygody. Będzie to już czwarty pełnometrażowy film z serii zapoczątkowanej w 2014 roku.

Nadchodząca część serii inspirowanej opowieściami Michaela Bonda doczekała się nowych nazwisk na stołkach scenopisarskich. Wierząc portalowi Deadline, fabułę czwartego "Paddingtona" opracują wspólnie Armando Iannucci i Simon Blackwell. Twórcy od dłuższego czasu komfortowo czują się z pracą w duecie – owocem ich współpracy są chociażby serial "Figurantka" z Julią Louis-Dreyfus czy film "Zapętleni". 

Satyryczny ton tworzonych przez nich dotychczas produkcji może zapowiadać otwarcie się "Paddingtona" na trochę inny typ humoru. Dla obu scenarzystów będzie to także pierwszy poważny projekt tworzony z myślą o młodym widzu. Od czasu zapowiedzi realizacji czwartej części serii przez Studiocanal, informacja o dołączeniu Iannucciego i Blackwella jest pierwszą, jaka pojawia się w przestrzeni medialnej w związku z nadchodzącym "Paddingtonem". Na ten moment nie wiemy nic o samej fabule, przybliżonej dacie premiery czy ewentualnych dodatkach obsadowych.

Zmiana scenarzystów może być wynikiem poszukiwania nowej wizji dla "Paddingtona". Choć trzecia część serii, "Paddington w Peru", cieszyła się względnym finansowym sukcesem, był to najgorzej sprzedający się film z cyklu – mimo że najbardziej kosztowny. Przy budżecie 90 mln dolarów produkcja zebrała około 211 mln w kasach kin na całym świecie. Studio ma nadzieję, że kolejnej części uda się przebić tę granicę.

