Anne Hathaway zdradza kulisy prac nad "Pamiętnikiem księżniczki 3". Co ze scenariuszem?

Przy okazji promocji "Odysei" Anne Hathaway podzieliła się nowymi informacjami na temat długo wyczekiwanej trzeciej części "Pamiętnika księżniczki". Aktorka przyznała, że prace nad filmem wciąż trwają, choć z powodu jej trwającej ciąży nie wiadomo jeszcze, kiedy wejdzie na plan.
Prace nad filmem trwają od kilku lat
Hathaway Getty Images © Cindy Ord
stwierdziła: Myślę, że udało nam się osiągnąć przełom. Zmierzamy we właściwym kierunku. Scenariusz, nad którym pracowaliśmy, musieliśmy właściwie napisać od nowa zgodnie z nową koncepcją. To pewnie nie jest aktualizacja, na którą wszyscy czekali, ale wszyscy czujemy, że to będzie właśnie ten właściwy film.
Aktorka dodała również, że obecnie większym priorytetem są dla niej narodziny trzeciego dziecka niż ustalenie terminu zdjęć do filmu.
Prace nad "Pamiętnikiem księżniczki 3
" trwają od kilku lat. Już w 2022 roku pojawiły się informacje o powstającym scenariuszu, a dwa lata później ogłoszono, że reżyserią zajmie się Adele Lim
.
Na temat projektu niedawno wypowiedziała się także autorka książkowego pierwowzoru, Meg Cabot
. Pisarka zdradziła, że miała okazję przeczytać jedną z wersji scenariusza i była nią zachwycona. Przeczytałam scenariusz i był świetny. Powiedziałam, żeby nie przysyłali mi już kolejnych wersji, bo tak bardzo mi się podoba, że mogłabym przypadkiem za dużo zdradzić.
Na razie nie ujawniono daty premiery ani szczegółów fabuły. Wiadomo jedynie, że film będzie kontynuacją historii Mii Thermopolis, która pod koniec drugiej części została koronowana na królową Genowii.
"Pamiętnik księżniczki" - zwiastun