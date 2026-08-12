Newsy Filmy "Pamiętnik księżniczki 3" bez Julie Andrews. Aktorka tłumaczy, dlaczego nie powróci do roli Clarisse Renaldi
Filmy

"Pamiętnik księżniczki 3" bez Julie Andrews. Aktorka tłumaczy, dlaczego nie powróci do roli Clarisse Renaldi

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Pami%C4%99tnik+ksi%C4%99%C5%BCniczki+3%22%3A+Julie+Andrews+t%C5%82umaczy%2C+dlaczego+nie+wr%C3%B3ci+do+roli+Clarisse+Renaldi-168003
&quot;Pamiętnik księżniczki 3&quot; bez Julie Andrews. Aktorka tłumaczy, dlaczego nie powróci do roli Clarisse Renaldi
Od pewnego czasu wiemy, że powstanie trzecia część serii "Pamiętnik księżniczki", w której do głównej roli powróci Anne Hathaway. Zabraknie jednak innej gwiazdy poprzednich filmów - Julie Andrews. Aktorka, która dotąd wcielała się w królową Clarisse Renaldi, potwierdziła to w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Julie Andrews nie powtórzy roli Clarisse Renaldi



GettyImages-1470837197.jpg Getty Images © Kevin Winter


Andrews stwierdziła: Myślę, że absolutna prawda jest taka, że to jest już za mną. Nie jestem całkowicie na emeryturze, ale obecnie zajmuję się innym rodzajem pracy - piszę książki, nagrywam podcasty i pracuję przy dubbingu oraz nagraniach głosowych. To nie znaczy, że nie jestem tym podekscytowana. Po prostu naprawdę nie czuję, że teraz powinnam być tego częścią. 

Aktorka nie wie również, w jakim kierunku powinna pójść fabuła trzeciego filmu. Zauważyła jednak, że od premiery drugiej części minęło już wiele lat i dodała, że jest ciekawa tego, co z historią zrobią Anne Hathaway, autorka książkowego pierwowzoru Meg Cabot i pozostali twórcy. Andrews przyznała również, że z sentymentem wspomina pracę nad oryginałem z 2001 roku. 

"Pamiętnik księżniczki 3" został oficjalnie zapowiedziany w 2024 roku. Hathaway powróci jako Mia Thermopolis, a reżyserią zajmie się Adele Lim, scenarzystka m.in. "Bajecznie bogatych Azjatów". Producentką ponownie będzie Debra Martin Chase.

Na film trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Hathaway niedawno poinformowała, że prace nad produkcją zostały wstrzymane z powodu jej ciąży. Aktorka zdradziła również, że twórcy zdecydowali się rozpocząć pracę nad scenariuszem od nowa po zmianie kierunku historii. Jednocześnie zapewniła, że projekt zmierza w dobrym kierunku.

"Pamiętnik księżniczki" - zwiastun



Powiązane artykuły Pamiętnik księżniczki

Zobacz wszystkie artykuły

The Princess Diaries 3  (2026)

 The Princess Diaries 3

Pamiętnik księżniczki  (2001)

 Pamiętnik księżniczki

Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny  (2004)

 Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny

Korona dla Izabeli  (2006)

 Korona dla Izabeli

Najnowsze Newsy

Filmy

Był Jamesem Bondem, teraz zagra w "Tylerze Rake'u 3"

6 komentarzy
Inne Filmy

Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere

15 komentarzy
Seriale

"To: Witajcie w Derry" - jest oficjalna decyzja w sprawie 2. sezonu

2 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

77 komentarzy
Seriale Filmy

Hayden Panettiere: Wybieramy najlepsze role aktorki

20 komentarzy
Filmy

Johnny Depp w "Piratach z Karaibów 6"? Producent potwierdza rozmowy

47 komentarzy
Filmy

Filmowi Beatlesi odtworzyli kultową okładkę

17 komentarzy