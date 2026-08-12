"Pamiętnik księżniczki 3" bez Julie Andrews. Aktorka tłumaczy, dlaczego nie powróci do roli Clarisse Renaldi

Od pewnego czasu wiemy, że powstanie trzecia część serii "Pamiętnik księżniczki", w której do głównej roli powróci Anne Hathaway. Zabraknie jednak innej gwiazdy poprzednich filmów - Julie Andrews. Aktorka, która dotąd wcielała się w królową Clarisse Renaldi, potwierdziła to w rozmowie z "The Hollywood Reporter".
Julie Andrews nie powtórzy roli Clarisse Renaldi
Andrews Getty Images © Kevin Winter
stwierdziła: Myślę, że absolutna prawda jest taka, że to jest już za mną. Nie jestem całkowicie na emeryturze, ale obecnie zajmuję się innym rodzajem pracy - piszę książki, nagrywam podcasty i pracuję przy dubbingu oraz nagraniach głosowych. To nie znaczy, że nie jestem tym podekscytowana. Po prostu naprawdę nie czuję, że teraz powinnam być tego częścią.
Aktorka nie wie również, w jakim kierunku powinna pójść fabuła trzeciego filmu. Zauważyła jednak, że od premiery drugiej części minęło już wiele lat i dodała, że jest ciekawa tego, co z historią zrobią Anne Hathaway
, autorka książkowego pierwowzoru Meg Cabot
i pozostali twórcy. Andrews
przyznała również, że z sentymentem wspomina pracę nad oryginałem z 2001 roku.
"Pamiętnik księżniczki 3
" został oficjalnie zapowiedziany w 2024 roku. Hathaway
powróci jako Mia Thermopolis, a reżyserią zajmie się Adele Lim
, scenarzystka m.in. "Bajecznie bogatych Azjatów
". Producentką ponownie będzie Debra Martin Chase
.
Na film trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Hathaway
niedawno poinformowała, że prace nad produkcją zostały wstrzymane z powodu jej ciąży. Aktorka zdradziła również, że twórcy zdecydowali się rozpocząć pracę nad scenariuszem od nowa po zmianie kierunku historii. Jednocześnie zapewniła, że projekt zmierza w dobrym kierunku.
"Pamiętnik księżniczki" - zwiastun