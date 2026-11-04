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"Pan życia i śmierci 2": Nicolas Cage powraca w kultowej roli (ZWIASTUN)

youtube.com / autor: /
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&quot;Pan życia i śmierci 2&quot;: Nicolas Cage powraca w kultowej roli (ZWIASTUN)
źródło: materialy promocyjne
Fani Nicolasa Cage'a z wyczekiwaniem spoglądali na zapowiadaną kontynuację "Pana życia i śmierci". Po ponad 20 latach od premiery oryginału Vertical podzielił się właśnie pierwszym teaserem nadchodzącego sequela. Możecie obejrzeć go poniżej.

"Pan życia i śmierci 2" – zwiastun





"Pan życia i śmierci" powraca



"Pan życia i śmierci" to film z 2005 roku w reżyserii Andrew Niccola, scenarzysty "Truman Show" i "Gattaci". Była to historia Jurija Orłowa, który po tym, jak był świadkiem morderstwa, został handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie uciekał przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.



Za sequel również odpowiada Niccol. Tym razem Jurij odkrywa, że ma nieślubnego syna. Jabłko pada niedaleko od jabłoni i Anton również zajmuje się handlem bronią. Co więcej, ma ambicje, by przebić dokonania ojca. Nie interesuje go wyłącznie sprzedaż broni. Tworzy armię najemników, którą planuje wykorzystać w konfliktach na Bliskim Wschodzie. 

W roli Orłowa seniora ponownie zobaczymy Nicolasa Cage'a. Jego syna zagra z kolei Bill Skarsgård. W filmie występują także Laura Harrier ("Michael"), Sylvia Hoeks ("Blade Runner 2049") i Greg Tarzan Davis ("Top Gun: Maverick").

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