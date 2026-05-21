"Pan Nikt kontra Putin" dostępny na MDAG Online i inne nowości w ramach drugiej części festiwalu

Tegoroczny laureat OscaraⓇ w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny oraz zwycięzca nagrody BAFTA od dziś jest dostępny podczas MDAG Online! "Pan Nikt kontra Putin" w reżyserii Davida Borensteina i Pashy Talankina będzie dostępny do 1 czerwca na mdag.pl.
Hit 22. edycji MDAG jest poruszającą historią nauczyciela z rosyjskiego Uralu, który dokumentuje, jak po agresji na Ukrainę szkoły zostają podporządkowane propagandzie i militaryzacji. Film pokazuje reakcje młodzieży, strach mieszkańców oraz odwagę Paszy, ryzykującego życiem, by ujawnić prawdę o rosyjskim reżimie.
Pozostałe nowości na MDAG Online
Do programu MDAG Online już na początku trwania festiwalu trafiły także trzy inne filmy! "Nadprodukcja. Terror Konsumpcji", reż. Erik Gandini
Pierwszy z nich należy do sekcji The Best of MDAG, a jego reżyser jest dobrze znany publiczności z filmu "Świat po pracy". "Nadprodukcja. Terror Konsumpcji" opowiada o współczesnym społeczeństwie, które staje w obliczu przesyconego konsumpcjonizmem kapitalizmu. Film stawia pytania o szczęście, bogactwo i alternatywy dla obecnego systemu. "Yanuni", reż. Richard Ladkani
Jeżeli widzieliście i zachwycił Was zeszłoroczny zwycięzca, czyli "Yintah", teraz koniecznie zobaczcie "Yanuni". To opowieść o tym, jak Pierwsze Narody bronią przyrody i jak na czele protestów stoją dzielne kobiety. Tym razem przenosimy się do Puszczy Amazońskiej, gdzie bohaterka, Yuma Xipaya, walczy z chciwością polityków i wielkich korporacji. "La Scala: Moc przeznaczenia", reż. Anissa Bonnefont
Trzecią nowością jest "La Scala: Moc przeznaczenia", który odsłania kulisy legendarnego mediolańskiego teatru operowego. Film śledzi przygotowania do premiery "Mocy przeznaczenia" Verdiego, pokazując pracę artystów, dyrygentów i całego zespołu stojącego za spektaklem. To opowieść o pasji, ambicji i poświęceniu, ale także o niewidocznej dla widzów pracy, dzięki której na scenie może wydarzyć się magia.
Znamy także zwycięzcę Onet Big Screen Doc Award! Publiczność MDAG, która głosowała w czterech miastach - Warszawie, Gdyni, Wrocławiu i Poznaniu - wybrała "Kandydatów śmierci
" w reżyserii Macieja Cuske
.
Film otrzymał także Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego 23. MDAG i w tym roku zostanie wprowadzony do kin przez Against Gravity.