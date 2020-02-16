Newsy Znamy filmy nominowane do FIPRESCI Documentary Grand Prix 2025!
Znamy filmy nominowane do FIPRESCI Documentary Grand Prix 2025!

Informacja nadesłana
Znamy filmy nominowane do FIPRESCI Documentary Grand Prix 2025!
źródło: materialy promocyjne
W styczniu Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych (FIPRESCI) oraz festiwal Millennium Docs Against Gravity ogłosiły powołanie Documentary Grand Prix. To nowe wyróżnienie będzie przyznawane najlepszemu filmowi dokumentalnemu roku a na zwycięski tytuł będą głosować członkowie i członkinie FIPRESCI z całego świata, co czyni tę nagrodę jedną z najważniejszych w kinie dokumentalnym. Po pierwszej turze głosowania FIPRESCI i MDAG ogłaszają listę nominowanych. Zwycięski film zostanie ogłoszony podczas ceremonii otwarcia 23. edycji MDAG w maju 2026 roku.

Nominacje do FIPRESCI Documentary Grand Prix




"2000 metrów do Andrijiwki" – reż. Mstyslav Chernov 

Opowieść o walce o miejscowość Andrijiwka podczas kontrofensywy ukraińskiej z 2023 roku z perspektywy kamer zamontowanych na hełmach żołnierzy.

"Fiume o morte!" – reż. Igor Bezinović 

Sto lat po osobliwej okupacji Fiume w 1919 roku przez Gabriele D’Annunzio, urodzony w Rijece reżyser Igor Bezinović wraz z 300 mieszkańcami miasta tworzy wywrotową, punkową rekonstrukcję, która demontuje nacjonalistyczne mity i obnaża spektakl politycznej performatywności.

"Pan Nikt kontra Putin" – reż. Pavel Talankin i David Borenstein

Pasza, nauczyciel w małym miasteczku na Uralu, pracuje w swojej dawnej szkole i filmuje życie jej uczniów jako kronikarz. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w Ukrainie i wprowadzeniu patriotycznej polityki, Pasza dokumentuje wojskowy dryl i rosnący strach uczniów.

"Orwell: 2+2=5" – reż. Raoul Peck 

Czy żyjemy już w Orwellowskim świecie, a powieść „1984” to nasza rzeczywistość? Raoul Peck pokazuje ostatnie miesiące życia Orwella, szukając źródeł społeczno-politycznych idei, które łączących jego powieść ze współczesnością.

"Idealna sąsiadka" – reż. Geeta Gandbhir 

Opowieść o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

Zwycięzca FIPRESCI Documentary Grand Prix zostanie ogłoszony podczas ceremonii otwarcia festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Warszawie 7 maja 2026 roku. 23. edycja MDAG odbędzie się w dniach 8–17 maja 2026 w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz online w dniach 19 maja – 1 czerwca na stronie mdag.pl.

"Pan Nikt kontra Putin" - zwiastun



