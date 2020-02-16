Znamy filmy nominowane do FIPRESCI Documentary Grand Prix 2025!

W styczniu Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych (FIPRESCI) oraz festiwal Millennium Docs Against Gravity ogłosiły powołanie Documentary Grand Prix. To nowe wyróżnienie będzie przyznawane najlepszemu filmowi dokumentalnemu roku a na zwycięski tytuł będą głosować członkowie i członkinie FIPRESCI z całego świata, co czyni tę nagrodę jedną z najważniejszych w kinie dokumentalnym. Po pierwszej turze głosowania FIPRESCI i MDAG ogłaszają listę nominowanych. Zwycięski film zostanie ogłoszony podczas ceremonii otwarcia 23. edycji MDAG w maju 2026 roku. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Nominacje do FIPRESCI Documentary Grand Prix "2000 metrów do Andrijiwki" – reż. Mstyslav Chernov
Opowieść o walce o miejscowość Andrijiwka podczas kontrofensywy ukraińskiej z 2023 roku z perspektywy kamer zamontowanych na hełmach żołnierzy. "Fiume o morte!" – reż. Igor Bezinović
Sto lat po osobliwej okupacji Fiume w 1919 roku przez Gabriele D’Annunzio, urodzony w Rijece reżyser Igor Bezinović wraz z 300 mieszkańcami miasta tworzy wywrotową, punkową rekonstrukcję, która demontuje nacjonalistyczne mity i obnaża spektakl politycznej performatywności. "Pan Nikt kontra Putin" – reż. Pavel Talankin i David Borenstein
Pasza, nauczyciel w małym miasteczku na Uralu, pracuje w swojej dawnej szkole i filmuje życie jej uczniów jako kronikarz. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w Ukrainie i wprowadzeniu patriotycznej polityki, Pasza dokumentuje wojskowy dryl i rosnący strach uczniów. "Orwell: 2+2=5" – reż. Raoul Peck
Czy żyjemy już w Orwellowskim świecie, a powieść „1984” to nasza rzeczywistość? Raoul Peck pokazuje ostatnie miesiące życia Orwella, szukając źródeł społeczno-politycznych idei, które łączących jego powieść ze współczesnością. "Idealna sąsiadka" – reż. Geeta Gandbhir
Opowieść o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót. Zwycięzca FIPRESCI Documentary Grand Prix zostanie ogłoszony podczas ceremonii otwarcia festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Warszawie 7 maja 2026 roku. 23. edycja MDAG odbędzie się w dniach 8–17 maja 2026 w kinach w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi oraz online w dniach 19 maja – 1 czerwca na stronie mdag.pl.
