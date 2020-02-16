Znamy filmy nominowane do FIPRESCI Documentary Grand Prix 2025!

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Nominacje do FIPRESCI Documentary Grand Prix

"Pan Nikt kontra Putin" - zwiastun

Opowieść o walce o miejscowość Andrijiwka podczas kontrofensywy ukraińskiej z 2023 roku z perspektywy kamer zamontowanych na hełmach żołnierzy.Sto lat po osobliwej okupacji Fiume w 1919 roku przez Gabriele D’Annunzio, urodzony w Rijece reżyser Igor Bezinović wraz z 300 mieszkańcami miasta tworzy wywrotową, punkową rekonstrukcję, która demontuje nacjonalistyczne mity i obnaża spektakl politycznej performatywności.Pasza, nauczyciel w małym miasteczku na Uralu, pracuje w swojej dawnej szkole i filmuje życie jej uczniów jako kronikarz. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w Ukrainie i wprowadzeniu patriotycznej polityki, Pasza dokumentuje wojskowy dryl i rosnący strach uczniów.Czy żyjemy już w Orwellowskim świecie, a powieść „1984” to nasza rzeczywistość? Raoul Peck pokazuje ostatnie miesiące życia Orwella, szukając źródeł społeczno-politycznych idei, które łączących jego powieść ze współczesnością.Opowieść o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.