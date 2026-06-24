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"Panic Button": Alec Baldwin w thrillerze w duchu "Uprowadzonej"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Panic+Button%22%3A+Alec+Baldwin+i+David+A.R.+White+w+akcyjniaku+w+stylu+%22Uprowadzonej%22-167253
&quot;Panic Button&quot;: Alec Baldwin w thrillerze w duchu &quot;Uprowadzonej&quot;
źródło: Getty Images
autor: Olivia Wong
Alec Baldwin, Jeremy Piven i David A.R. White pracują właśnie na planie thrillera akcji "Panic Button". Co o nim wiemy?

O czym opowiada "Panic Button"?


"Panic Button" opowie historię znanego ze skrupulatności szefa ochrony (David A.R. White – na zdjęciu poniżej), który zostaje wrobiony w morderstwo. Chcąc oczyścić swoje imię, rozpoczyna prywatne śledztwo. Depcze mu po piętach para bezlitosnych agentów FBI (Alec Baldwin i Leven Rambin), może jednak liczyć na wsparcie swojego lojalnego przyjaciela i partnera biznesowego (Jeremy Piven) oraz jego córki (Ocean White). Jednocześnie jego tropem podąża rosyjski mafioso (Steven Bauer).

GettyImages-466577324.jpg Getty Images © Paul Archuleta

Krzesło reżysera zajął Juan Bofill – znany przede wszystkim jako doświadczony kaskader i twórca efektów specjalnych. Autorami scenariusza są Matthew Eason i Tommy Blaze. Aktualnie trwają prace na planie. Materiał powstaje w Miami, Fort Lauderdale, Los Angeles i Południowej Karolinie. 

Widzowie wciąż mają apetyt na inteligentne, trzymające w napięciu thrillery akcji, a "Panic Button" oferuje im pełną napięcia, niebezpieczeństw i nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść. Wpisuje się tym samym e tradycję takich filmów jak "Ścigany" czy "Uprowadzona" – niesłusznie oskarżony mężczyzna, który nie ma się gdzie zwrócić, ściga się z czasem, by oczyścić swoje imię i przeżyć – skomentował Bofill.

Skąd znamy Davida A.R. White'a?


David A.R. White najlepiej znany jet z serii dramatów religijnych "Bóg nie umarł", w których wcielił się w wielebnego Dave'a Hilla. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w akcyjniakach "Beckman" i "Na celowniku zabójców" oraz melodramacie "Wszystko jest możliwe". Aktualnie jego filmografię zamyka thriller "Linia ognia". Zobaczcie jego zwiastun:

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