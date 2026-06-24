"Panic Button": Alec Baldwin w thrillerze w duchu "Uprowadzonej"

Alec Baldwin, Jeremy Piven i David A.R. White pracują właśnie na planie thrillera akcji "Panic Button". Co o nim wiemy?
O czym opowiada "Panic Button"?
"Panic Button
" opowie historię znanego ze skrupulatności szefa ochrony (David A.R. White
– na zdjęciu poniżej), który zostaje wrobiony w morderstwo. Chcąc oczyścić swoje imię, rozpoczyna prywatne śledztwo. Depcze mu po piętach para bezlitosnych agentów FBI (Alec Baldwin
i Leven Rambin
), może jednak liczyć na wsparcie swojego lojalnego przyjaciela i partnera biznesowego (Jeremy Piven
) oraz jego córki (Ocean White
). Jednocześnie jego tropem podąża rosyjski mafioso (Steven Bauer
).
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Krzesło reżysera zajął Juan Bofill
– znany przede wszystkim jako doświadczony kaskader i twórca efektów specjalnych. Autorami scenariusza są Matthew Eason i Tommy Blaze
. Aktualnie trwają prace na planie. Materiał powstaje w Miami, Fort Lauderdale, Los Angeles i Południowej Karolinie. Widzowie wciąż mają apetyt na inteligentne, trzymające w napięciu thrillery akcji, a "Panic Button" oferuje im pełną napięcia, niebezpieczeństw i nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść. Wpisuje się tym samym e tradycję takich filmów jak "Ścigany" czy "Uprowadzona" – niesłusznie oskarżony mężczyzna, który nie ma się gdzie zwrócić, ściga się z czasem, by oczyścić swoje imię i przeżyć
– skomentował Bofill
.
Skąd znamy Davida A.R. White'a?David A.R. White
najlepiej znany jet z serii dramatów religijnych "Bóg nie umarł
", w których wcielił się w wielebnego Dave'a Hilla. W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w akcyjniakach "Beckman
" i "Na celowniku zabójców
" oraz melodramacie "Wszystko jest możliwe
". Aktualnie jego filmografię zamyka thriller "Linia ognia
". Zobaczcie jego zwiastun: