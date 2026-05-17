Newsy Filmy "Panna młoda!" w HBO Max. Data premiery ujawniona
VOD / Filmy

"Panna młoda!" w HBO Max. Data premiery ujawniona

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Panna+m%C5%82oda+%22+w+HBO+Max.+Data+premiery+ujawniona-166638
&quot;Panna młoda!&quot; w HBO Max. Data premiery ujawniona
źródło: materialy promocyjne
"Panna młoda!" z Jessie Buckley i Christianem Bale'em przepadła w kinach, zarabiając zaledwie 23 miliony dolarów przy 80-milionowym budżecie. Być może jednak świat streamingu okaże się dla niej bardziej łaskawy. Właśnie poznaliśmy datę premiery filmu w HBO Max.

"Panna młoda!": o filmie



Gotycki musical w reżyserii Maggie Gyllenhaal zadebiutuje na platformie już w najbliższy piątek, 22 maja. Społeczność kinomanów będzie wówczas mogła przekonać się, jak wypadła autorska wersja klasycznej opowieści o stworzeniu idealnej towarzyszki dla potwora Frankensteina.


W filmie Gyllenhaal samotne monstrum (Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. Tam prosi dokonującą przełomowych odkryć badaczkę, doktor Euphronious, o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się panna młoda (Buckley). Następstw tego czynu żadne z nich nie mogło przewidzieć. Są to morderstwa, zaborczość, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków!

W obsadzie "Panny młodej!" znaleźli się także Annette Bening, Jake Gyllenhaal oraz Penélope Cruz.

"Panna młoda!": zwiastun filmu



Powiązane artykuły Panna młoda!

Zobacz wszystkie artykuły

Panna młoda!  (2026)

 Panna młoda!

Narzeczona Frankensteina  (1935)

 Narzeczona Frankensteina

Najnowsze Newsy

Filmy

Wiemy już, w jakim blockbusterze zagra James Franco

Seriale

Twórca "The Boys" o Homelanderze w finale. Uwaga, spoilery!

8 komentarzy
Filmy

"Obsesja" rozpocznie nowy cykl horrorów?

3 komentarze
Filmy

Adam Driver w nowym filmie twórcy "Manchester by the Sea"

4 komentarze

Filmy z Korei Południowej w Kinie Iluzjon

Filmy

Czy to on zagra nowego Jamesa Bonda?

18 komentarzy

CANNES 2026: Recencja debiutu reżyserskiego Johna Travolty

4 komentarze