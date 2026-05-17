"Panna młoda!" w HBO Max. Data premiery ujawniona

"Panna młoda!" z Jessie Buckley i Christianem Bale'em przepadła w kinach, zarabiając zaledwie 23 miliony dolarów przy 80-milionowym budżecie. Być może jednak świat streamingu okaże się dla niej bardziej łaskawy. Właśnie poznaliśmy datę premiery filmu w HBO Max.
"Panna młoda!": o filmie
Gotycki musical w reżyserii Maggie Gyllenhaal
zadebiutuje na platformie już w najbliższy piątek, 22 maja. Społeczność kinomanów będzie wówczas mogła przekonać się, jak wypadła autorska wersja klasycznej opowieści o stworzeniu idealnej towarzyszki dla potwora Frankensteina
W filmie Gyllenhaal
samotne monstrum
(Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. Tam prosi dokonującą przełomowych odkryć badaczkę, doktor Euphronious, o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się panna młoda (Buckley). Następstw tego czynu żadne z nich nie mogło przewidzieć. Są to morderstwa, zaborczość, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków!
W obsadzie "Panny młodej!
" znaleźli się także Annette Bening
, Jake Gyllenhaal
oraz Penélope Cruz
