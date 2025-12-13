"Paranormal Activity 8" nadchodzi! Paramount wybrało reżysera. To YouTuber!

Władze Paramountu mogą być zajęte wojną o Warner Bros., ale w wytwórni prace nad filmami realizowane są tak, jakby nic nadzwyczajnego się nie działo. Zaledwie dwa tygodnie temu pojawiła się wieść, że studio szykuje nowe "Paranormal Activity", a tu już wiemy, kto film wyreżyseruje.
Kolejny YouTuber zrewolucjonizuje horror?
Wygląda na to, że horrory stają się powoli gatunkiem YouTuberów. To przecież z tej platformy wywodzili się bracia Philippou
, twórcy "Oddaj ją
". I to od krótkich filmów na YouTubie zaczynał Kanadyjczyk Ian Tuason
. A teraz to właśnie on został wyznaczony na stanowisko reżysera filmu "Paranormal Activity 8"
. Tuason
ma już na swoim koncie debiut pełnometrażowy. W tym roku na festiwalu Fantasia zaprezentowany został jego "Undertone
". To horror SF o podcasterce opiekującej się chorą matką. Pewnego dnia zaczyna otrzymywać nagrania z paranormalnych doświadczeń spodziewającej się dziecka pary. Z każdym nagraniem bohaterka coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie.
Na chwilę obecną nie wiemy nic o fabule "Paranormal Activity 8"
. Wiemy za to, że wśród producentów są: Oren Peli
(autor pierwszego filmu z serii) oraz legenda gatunku James Wan
.
Aktualnie cykl zamyka film "Paranormal Activity: Bliscy krewni
" z 2021 roku według scenariusza Christophera Landona
, który w sumie pracował przy pięciu częściach z siedmiu.
Zwiastun filmu "Paranormal Activity: Bliscy krewni"