Newsy "Paryż, Teksas" 19 sierpnia o godz. 20:00 w kinie Iluzjon
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"Paryż, Teksas" 19 sierpnia o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Pary%C5%BC%2C+Teksas%22+19+sierpnia+o+godz.+20%3A00+w+kinie+Iluzjon-167888
&quot;Paryż, Teksas&quot; 19 sierpnia o godz. 20:00 w kinie Iluzjon
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". 19 sierpnia o godz. 20:00 zobaczymy nagrodzony Złotą Palmą kultowy film Wima Wendersa "Paryż, Teksas". 

Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.     


Na teksańskiej pustyni, niedaleko granicy z Meksykiem, pojawia się samotny mężczyzna. Nielegalnie przekroczył granicę i od wielu dni błąka się po bezdrożach, aż w końcu dociera do pierwszej amerykańskiej osady, gdzie z wyczerpania traci przytomność. Wkrótce okazuje się, że cierpi na amnezję – nie pamięta, kim jest ani skąd pochodzi. Dzięki dokumentom znalezionym przy mężczyźnie lekarze odnajdują Walta, mieszkańca Los Angeles. Ten ze zdumieniem rozpoznaje w pacjencie swojego starszego brata Travisa, który cztery lata wcześniej bez wyjaśnienia porzucił żonę i małego syna, a następnie zniknął bez śladu. Teraz obaj mężczyźni muszą zmierzyć się z przeszłością i tajemnicami, które doprowadziły do dramatycznego rozstania.

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