"Paryż, Teksas" 19 sierpnia o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikającNa teksańskiej pustyni, niedaleko granicy z Meksykiem, pojawia się samotny mężczyzna. Nielegalnie przekroczył granicę i od wielu dni błąka się po bezdrożach, aż w końcu dociera do pierwszej amerykańskiej osady, gdzie z wyczerpania traci przytomność. Wkrótce okazuje się, że cierpi na amnezję – nie pamięta, kim jest ani skąd pochodzi. Dzięki dokumentom znalezionym przy mężczyźnie lekarze odnajdują Walta, mieszkańca Los Angeles. Ten ze zdumieniem rozpoznaje w pacjencie swojego starszego brata Travisa, który cztery lata wcześniej bez wyjaśnienia porzucił żonę i małego syna, a następnie zniknął bez śladu. Teraz obaj mężczyźni muszą zmierzyć się z przeszłością i tajemnicami, które doprowadziły do dramatycznego rozstania.