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Kontrowersyjny hit Gibsona wraca do kin

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Pasja%22+wraca+do+kin.+Widzowie+zobacz%C4%85+fragment+%22Zmartwychwstania%22-167382
Kontrowersyjny hit Gibsona wraca do kin
źródło: materialy promocyjne
Zbliżająca się premiera "Zmartwychwstania", czyli nowego ambitnego projektu Mela Gibsona, to doskonała okazja, by przypomnieć "Pasję". Kontrowersyjny dramat biblijny trafi na ekrany kin w odrestaurowanej wersji. 

"Pasja" wraca do kin


Jak podaje Variety, Lionsgate i Fathom Entertainment planują wprowadzić do kin odrestaurowaną wersję "Pasji". Film będzie wyświetlany w jakości 4K i Dolby Atmos. Premiera zaplanowana jest na 10 września, a projekcje potrwają przez tydzień, tj. do 17 września. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć krótki fragment zbliżającego się sequela, czyli "Zmartwychwstania. Części 1", który trafi na ekrany kin w maju przyszłego roku. 

GettyImages-2174310426.jpg Getty Images © Amanda Edwards

Kevin Grayson, dyrektor ds. światowej dystrybucji Lionsgate Motion Picture Group, skomentował: 

"Pasja" pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych kinowych doświadczeń wszech czasów Dla milionów ludzi to coś więcej niż film – to potężne wspólnotowe doświadczenie kulturowe i religijne. Dzięki ponownemu wprowadzeniu go do kin w zachwycającej, odrestaurowanej wersji, widzowie będą mieli okazję doświadczyć go w zupełnie nowy sposób, a jednocześnie jest to zaproszenie dla nowego pokolenia, by po raz pierwszy odkryło to dzieło w kinach.

"Pasja: Zmartwychwstanie" została podzielona na dwie części. Premiera pierwszej zaplanowana jest na 6 maja przyszłego roku, druga ma trafić na ekrany 25 maja 2028 roku. Daty te nie zostały wybrane przypadkowo – jest to Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli katolickie święto tradycyjnie obchodzone 39 dni po Wielkanocy. 

Zobacz zwiastun "Pasji"


"Pasja" trafiła na ekrany kin w 2004 roku. Film wzbudził kontrowersje ze względu na naturalistyczne przedstawienie męki Jezusa Chrystusa. Przypominamy zwiastun: 


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Pasja  (2004)

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Pasja: Zmartwychwstanie. Część 1  (2027)

 Pasja: Zmartwychwstanie. Część 1

Pasja: Zmartwychwstanie. Część 2  (2028)

 Pasja: Zmartwychwstanie. Część 2

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