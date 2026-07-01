Kontrowersyjny hit Gibsona wraca do kin

Zbliżająca się premiera "Zmartwychwstania", czyli nowego ambitnego projektu Mela Gibsona, to doskonała okazja, by przypomnieć "Pasję". Kontrowersyjny dramat biblijny trafi na ekrany kin w odrestaurowanej wersji.
"Pasja" wraca do kin
Jak podaje Variety, Lionsgate i Fathom Entertainment planują wprowadzić do kin odrestaurowaną wersję "Pasji
". Film będzie wyświetlany w jakości 4K i Dolby Atmos. Premiera zaplanowana jest na 10 września, a projekcje potrwają przez tydzień, tj. do 17 września. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć krótki fragment zbliżającego się sequela, czyli "Zmartwychwstania. Części 1
", który trafi na ekrany kin w maju przyszłego roku.
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Kevin Grayson, dyrektor ds. światowej dystrybucji Lionsgate Motion Picture Group, skomentował: "Pasja" pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych kinowych doświadczeń wszech czasów Dla milionów ludzi to coś więcej niż film – to potężne wspólnotowe doświadczenie kulturowe i religijne. Dzięki ponownemu wprowadzeniu go do kin w zachwycającej, odrestaurowanej wersji, widzowie będą mieli okazję doświadczyć go w zupełnie nowy sposób, a jednocześnie jest to zaproszenie dla nowego pokolenia, by po raz pierwszy odkryło to dzieło w kinach.
"Pasja: Zmartwychwstanie
" została podzielona na dwie części. Premiera pierwszej zaplanowana jest na 6 maja przyszłego roku, druga ma trafić na ekrany 25 maja 2028 roku. Daty te nie zostały wybrane przypadkowo – jest to Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli katolickie święto tradycyjnie obchodzone 39 dni po Wielkanocy.
Zobacz zwiastun "Pasji"
"Pasja
" trafiła na ekrany kin w 2004 roku. Film wzbudził kontrowersje ze względu na naturalistyczne przedstawienie męki Jezusa Chrystusa. Przypominamy zwiastun: