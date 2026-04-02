Newsy Seriale Jamie Bell i Charlie Heaton na czele obsady nowego serialowego "Peaky Blinders"
VOD / Seriale

Jamie Bell i Charlie Heaton na czele obsady nowego serialowego "Peaky Blinders"

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Peaky+Blinders%22%3A+Jamie+Bell+i+Charlie+Heaton+w+nowym+serialu.+Barry+Keoghan+nie+wraca-165933
Jamie Bell i Charlie Heaton na czele obsady nowego serialowego &quot;Peaky Blinders&quot;
Tak jak zapowiadał Steven Knight, właśnie powstaje nowy serial z uniwersum "Peaky Blinders". Zamówiono dwa sezony po sześć odcinków, a zdjęcia ruszyły już w Birmingham.

Gwiazda "Stranger Things" w obsadzie




W głównych rolach wystąpią Jamie Bell (na oficjalnym zdjęciu powyżej) oraz Charlie Heaton. W obsadzie znaleźli się także Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch oraz debiutująca na małym ekranie Lucy Karczewski. Bell wcieli się w Duke’a Shelby’ego, najstarszego syna Tommy’ego Shelby’ego (w tej roli występował Cillian Murphy). Postać pojawiła się w finałowym sezonie serialu w interpretacji Conrada Khana, a następnie w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zagrał ją Barry Keoghan. Kolejnych członków obsady mamy poznać w późniejszym terminie.

Nowa produkcja rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z filmu i przenosi akcję do powojennego Birmingham lat 50. XX wieku. Fabuła ma koncentrować się na walce o odbudowę miasta, a w jej centrum znajdzie się Duke Shelby - starszy, bardziej ambitny i niebezpieczny niż wcześniej.

GettyImages-2254723818.jpg Getty Images © John Nacion


Nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących postaci granych przez pozostałych członków obsady, choć zapowiedzi sugerują, że bohater Heatona może współtworzyć nowe pokolenie gangu Peaky Blinders.

Za produkcję odpowiadają Kudos oraz Garrison Drama. Serial będzie emitowany w Wielkiej Brytanii na BBC One i BBC iPlayer, a globalnie trafi do oferty Netfliksa.

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" - zwiastun



