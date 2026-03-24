Kto powróci w nowym serialu ze świata "Peaky Blinders"? Twórca zabrał głos

W piątek na Netfliksie pojawił się film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", który opowiedział dalszą historię Tommy'ego Shelby'ego (w tej roli ponownie Cillian Murphy). W jednym z nowych wywiadów Steven Knight - twórca "Peaky Blinders" - zabrał głos na temat zapowiedzianego w zeszłym roku nowego serialu, który na przestrzeni dwóch sezonów ma kontynuować wątki z filmu. Czego możemy się spodziewać?

Uwaga! Poniżej spoilery dotyczące "Peaky: Blinders: Nieśmiertelnego". 

Choć finał nowego filmu nie zostawia wątpliwości, że to koniec historii Tommy’ego, nie oznacza to, że nie zobaczymy dalszych losów rodziny Shelbych. Knight ujawnił, że postać Duke’a (Barry Keoghan) - syna Tommy'ego - pojawi się planowanej produkcji, podkreślając, że będzie to dalszy ciąg historii rodziny Shelbych. Nie jest jednak jasne, jak dużą rolę odegra Duke w nadchodzącym serialu. Biorąc pod uwagę temat dziedzictwa, który przewija się przez film, nie jest wykluczone, że to właśnie Duke może na dłużej stać się następcą Tommy’ego i nową twarzą "Peaky Blinders". Knight nie przekazał jednak wprost, czy Keoghan powróci do roli. 

Twórca nie odniósł się także do powrotu Kaulo, co może sugerować, że postać grana przez Rebeccę Ferguson nie odegra większej roli w kontynuacji. 

