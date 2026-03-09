"Peaky Blinders. Nieśmiertelny" zmierza na Netflix. Oto recenzja

"Peaky Blinders" powraca w postaci pełnometrażowego filmu. Jak przeczytacie w recenzji Jana Sławińskiego: "Peaky Blinders. Nieśmiertelny" pomyślany jest jako elegijny epilog dla losów Tommy’ego Shelby’ego oraz jako nowe otwarcie dla spin-offowej serii zapowiedzianej jakiś czas temu. Czy seans będzie satysfakcjonujący dla miłośników serii? Sprawdźcie naszą recenzję.
Na ekranie śledzimy losy Tommy'ego Shelby'ego (Cillian Murphy
) i jego syna Duke'a (Barry Keoghan
). Za scenariusz filmu "Peaky Blinders. Nieśmiertelny
" odpowiada twórca i showrunner serialu Steven Knight
, a na reżyserskim stołku zasiadł Tom Harper
. Film trafi na platformę Netflix 20 marca. Już jednak można go oglądać na świecie w limitowanej dystrybucji kinowej.
Naszą recenzję autorstwa Jana Sławińskiego znajdziecie na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ
. A poniżej przedstawiamy jej fragmenty.
"Peaky Blinders. Nieśmiertelny" | Netflix
Podstawowe pytanie brzmi - do kogo skierowana jest najnowsza odsłona serii. Autor recenzji udziela odpowiedzi: Łatwo kupić "Nieśmiertelnego" jako bezpośrednią kontynuację serialu, zarówno pod względem fabuły, jak i stylowej formy. Niespełna dwugodzinna produkcja Netflixa może jednak funkcjonować również jako samodzielne dzieło – choć fani "Peaky Blinders" znajdą tu masę nawiązań do poprzednich przygód gangu, to całość została tak skonstruowana, że stoi na własnych nogach, opowiadając w sumie zamkniętą historię.
Czego więc spodziewać się fabule?
Niespieszne tempo filmu i powolna podbudowa pod konfrontację ojca i syna sprawiają, że całość skupia się na celebracji powrotu Tommy’ego Shelby’ego na ekran i jeszcze bardziej podkreśla różnicę między nim a bohaterem granym przez Barry’ego Keoghana.
Możemy być jednak pewni, że "Peaky Blinders. Nieśmiertelny
" nie jest bynajmniej pożegnaniem z bohaterami. Film domyka wątki z serialu i robi miejsce dla nowych postaci – nie bez znaczenia jest też fakt, że Netflix już zapowiedział kolejne produkcje ze świata "Peaky Blinders". TU przeczytacie
całą recenzję filmu "Peaky Blinders. Nieśmiertelny
".
"Peaky Blinders. Nieśmiertelny" – zobacz zwiastun