Newsy "Peaky Blinders. Nieśmiertelny" zmierza na Netflix. Oto recenzja
news

"Peaky Blinders. Nieśmiertelny" zmierza na Netflix. Oto recenzja

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Peaky+Blinders.+Nie%C5%9Bmiertelny%22+zmierza+na+Netflix.+Mamy+recenzj%C4%99-165538
&quot;Peaky Blinders. Nieśmiertelny&quot; zmierza na Netflix. Oto recenzja
"Peaky Blinders" powraca w postaci pełnometrażowego filmu. Jak przeczytacie w recenzji Jana Sławińskiego: "Peaky Blinders. Nieśmiertelny" pomyślany jest jako elegijny epilog dla losów Tommy’ego Shelby’ego oraz jako nowe otwarcie dla spin-offowej serii zapowiedzianej jakiś czas temu. Czy seans będzie satysfakcjonujący dla miłośników serii? Sprawdźcie naszą recenzję.  

Na ekranie śledzimy losy Tommy'ego Shelby'ego (Cillian Murphy) i jego syna Duke'a (Barry Keoghan). Za scenariusz filmu "Peaky Blinders. Nieśmiertelny" odpowiada twórca i showrunner serialu Steven Knight, a na reżyserskim stołku zasiadł Tom Harper.

Film trafi na platformę Netflix 20 marca. Już jednak można go oglądać na świecie w limitowanej dystrybucji kinowej. 

Naszą recenzję autorstwa Jana Sławińskiego znajdziecie na karcie filmu POD LINKIEM TUTAJ. A poniżej przedstawiamy jej fragmenty. 


"Peaky Blinders. Nieśmiertelny" | Netflix



Podstawowe pytanie brzmi - do kogo skierowana jest najnowsza odsłona serii. Autor recenzji udziela odpowiedzi:

Łatwo kupić "Nieśmiertelnego" jako bezpośrednią kontynuację serialu, zarówno pod względem fabuły, jak i stylowej formy. Niespełna dwugodzinna produkcja Netflixa może jednak funkcjonować również jako samodzielne dzieło – choć fani "Peaky Blinders" znajdą tu masę nawiązań do poprzednich przygód gangu, to całość została tak skonstruowana, że stoi na własnych nogach, opowiadając w sumie zamkniętą historię. 

Czego więc spodziewać się fabule?

Niespieszne tempo filmu i powolna podbudowa pod konfrontację ojca i syna sprawiają, że całość skupia się na celebracji powrotu Tommy’ego Shelby’ego na ekran i jeszcze bardziej podkreśla różnicę między nim a bohaterem granym przez Barry’ego Keoghana

Możemy być jednak pewni, że "Peaky Blinders. Nieśmiertelny" nie jest bynajmniej pożegnaniem z bohaterami. 

Film domyka wątki z serialu i robi miejsce dla nowych postaci – nie bez znaczenia jest też fakt, że Netflix już zapowiedział kolejne produkcje ze świata "Peaky Blinders".

TU przeczytacie całą recenzję filmu "Peaky Blinders. Nieśmiertelny". 


"Peaky Blinders. Nieśmiertelny" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Zobacz wszystkie artykuły

Peaky Blinders: Nieśmiertelny  (2026)

 Peaky Blinders: Nieśmiertelny

Peaky Blinders  (2013)

 Peaky Blinders

Peaky Blinders: Mastermind  (2020)

 Peaky Blinders: Mastermind

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

ORŁY 2026: "Dom dobry" najlepszy. Triumf Smarzowskiego

8 komentarzy
Filmy

"Zawodowcy": Guy Ritchie i Henry Cavill znowu razem! (zwiastun)

9 komentarzy
Filmy

Smarzowski szykuje aż dwa filmy o Słowianach! Znamy szczegóły

56 komentarzy
Filmy

Arnold Schwarzenegger wraca do uwielbianej serii fantasy

34 komentarze

Drugi sezon "Wywiadu z wampirem" już od dziś w CANAL+

2 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: "Hopnięci" lepsi od chińskich rajdowców

3 komentarze
Filmy

Anya Taylor-Joy zamieszka w Śródziemiu?

44 komentarze