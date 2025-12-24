Nieśmiertelny Tommy Shelby powraca. Pierwszy teaser "Peaky Blinders"

Emisja serialu "Peaky Blinders" zakończyła się w kwietniu 2022 roku, ale Tommy Shelby nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Netflix zaprezentował właśnie pierwszą zapowiedź wideo filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny".
Z rozkazu Peaky Blinders... prezentujemy wam pierwszy teaser "Nieśmiertelnego"
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny
" trafi na Netflix 20 marca. Film na podstawie scenariusza Stevena Knighta
wyreżyserował Tom Harper
, a do roli głównej powrócił Cillian Murphy
. Zobaczcie pierwszy teaser:
W oficjalnym opisie czytamy:
Birmingham, rok 1940. W trakcie II wojny światowej, która pogrąża świat w chaosie, Tommy Shelby zostaje zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania, by stawić czoła najtrudniejszej dotychczas sprawie. Gdy losy rodziny i kraju wiszą na włosku, Tommy musi skonfrontować się z własnymi demonami – i podjąć decyzję, czy ocalić swoje dziedzictwo, czy spalić je na popiół. Z rozkazu Peaky Blinders…
Barry Keoghan w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"
Rebecca Ferguson w filmie "Peaky Blinders: NIeśmiertelny"
W obsadzie znaleźli się także m.in. Rebecca Ferguson
, Barry Keoghan
, Tim Roth
, Jay Lycurgo
oraz dobrze znani fanom serii Sophie Rundle
(Ada Thorne), Stephen Graham
(Hayden Stagg), Ned Dennehy
(Charlie Strong), Packy Lee
(Johnny Dogs) i Ian Peck
(Curly).
