Nieśmiertelny Tommy Shelby powraca. Pierwszy teaser "Peaky Blinders"

Emisja serialu "Peaky Blinders" zakończyła się w kwietniu 2022 roku, ale Tommy Shelby nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Netflix zaprezentował właśnie pierwszą zapowiedź wideo filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny".

Z rozkazu Peaky Blinders... prezentujemy wam pierwszy teaser "Nieśmiertelnego"


"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" trafi na Netflix 20 marca. Film na podstawie scenariusza Stevena Knighta wyreżyserował Tom Harper, a do roli głównej powrócił Cillian Murphy. Zobaczcie pierwszy teaser: 


W oficjalnym opisie czytamy:

Birmingham, rok 1940. W trakcie II wojny światowej, która pogrąża świat w chaosie, Tommy Shelby zostaje zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania, by stawić czoła najtrudniejszej dotychczas sprawie. Gdy losy rodziny i kraju wiszą na włosku, Tommy musi skonfrontować się z własnymi demonami – i podjąć decyzję, czy ocalić swoje dziedzictwo, czy spalić je na popiół. Z rozkazu Peaky Blinders…

Barry Keoghan w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"
Rebecca Ferguson w filmie "Peaky Blinders: NIeśmiertelny"

W obsadzie znaleźli się także m.in. Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Jay Lycurgo oraz dobrze znani fanom serii Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) i Ian Peck (Curly). 

"Oppenheimer" w podcaście Mam parę uwag


W 2024 roku Cillian Murphy odebrał Oscara za tytułową rolę w wyreżyserowanym przez Christophera Nolana dramacie biograficznym "Oppenheimer". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 

 

