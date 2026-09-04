"Percy Jackson" z kolejnym spin-offem. Disney sięga po "Kroniki rodu Kane"

Disney nie zamierza jeszcze opuszczać świata bogów, herosów i mitologicznych przygód. Platforma oficjalnie rozpoczęła prace nad serialową adaptacją "Kroniki rodu Kane", trylogii fantasy Ricka Riordana. To kolejna historia osadzona w uniwersum "Percy’ego Jacksona", tym razem inspirowana mitologią egipską.
Disney sięga po "Kroniki rodu Kane"
Przez ostatnie trzy lata Disney+ konsekwentnie rozbudowywał ekranowy świat Ricka Riordana za sprawą serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy
". W produkcji występują Walker Scobell
jako Percy Jackson, Aryan Simhadri
jako Grover Underwood oraz Leah Sava Jeffries
jako Annabeth Chase. Historia koncentruje się na chłopaku, który odkrywa, że jest półbogiem i synem Posejdona, a następnie musi zmierzyć się z antycznymi zagrożeniami. Na swojej drodze spotyka między innymi Hermesa, Dionizosa i Zeusa.
Trzeci sezon, którego premiera została zaplanowana na 20 listopada 2026 roku, ma przynieść znacznie mroczniejszą historię. Annabeth zostanie porwana, a widmo wojny z tytanami stanie się coraz bardziej realne. Percy i Grover będą musieli współpracować, by uratować przyjaciółkę z rąk Kronosa.
"Kroniki rodu Kane" przeniosą widzów do Egiptu
Nowy projekt zabierze widzów do tego samego uniwersum, ale zamiast greckich bogów postawi na egipską mitologię. "Kroniki rodu Kane" opowiadają o rodzeństwie – Carterze i Sadie, którzy odkrywają, że posiadają magiczne zdolności i pochodzą od legendarnych faraonów Narmera oraz Ramzesa Wielkiego. Ich życie zmienia się, gdy ojciec uwalnia boga chaosu, a następnie znika. Bohaterowie muszą opanować odziedziczoną magię, zawrzeć nieoczekiwane sojusze i odnaleźć go, zanim walczący bogowie sprowadzą chaos na współczesny świat.
Pierwszy tom serii "Kroniki rodu Kane", "Czerwona piramida", ukazał się w maju 2010 roku. Książka została przedstawiona jako zapis nagrania stworzonego przez rodzeństwo, które relacjonuje przebudzenie egipskich bogów we współczesnym świecie. Carter i Sadie trafiają później pod opiekę wuja, poznają historię swojej rodziny związanej z magią i dowiadują się, że Horus oraz Izyda wybrali ich na swoich gospodarzy. Wkrótce odkrywają również plan Seta, który chce zniszczyć Amerykę Północną, wykorzystując moce ich ojca. Aby go uratować, rodzeństwo musi odłożyć na bok wzajemne konflikty, zwłaszcza że pojawia się jeszcze większe zagrożenie.
Co dalej z "Percym Jacksonem"?
Choć "Kroniki rodu Kane" mają z "Percym Jacksonem" jedynie niewielkie punkty styczne, pozwalają Riordanowi rozwijać mitologię świata. Disney wydaje się zainteresowany dalszym wykorzystywaniem tego uniwersum, szczególnie że fani wciąż liczą na ekranizację wszystkich pięciu książek z cyklu "Obóz Herosów", a także sagi "Olimpijscy Herosi". Na razie nie wiadomo, kiedy "Kroniki rodu Kane" trafią na Disney+ ani kto wcieli się w główne role.