"Persona". Netflix szykuje serial na bazie słynnego cyklu gier

Był "Wiedźmin", "Arcane" i "Cyberpunk: Edgerunners", czas na kolejny serial Netfliksa na podstawie gier wideo. Tym razem padło na słynny cykl "Persona".
Kolejna seria gier w rękach Netfliksa
Projekt pomyślany jest jako serial aktorski. "Persona"
Netfliksa zostanie wyprodukowana przez reżysera "Deadpoola & Wolverine'a
" oraz "Stranger Things
" Shawna Levy'ego
. Z kolei showrunnerem i scenarzystą został Christopher Monfette
, który ma na swoim koncie seriale "12 małp
", "Star Trek: Picard
" i nadchodzący "VisionQuest
".
Szczegóły projektu nie są na razie znane. "Persona"
to cykl gier wideo rozpoczęty w 1996 roku "Revelations: Persona"
. Jest częścią dużo większej marki medialnej "Megami Tensei". Cykl cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie. Niedawno zapowiedziano debiut "Persona 6"
oraz remake gry "Persona 4
" pod tytułem "Persona 4 Revival"
.
Ogólny zarys fabularny serii to życie licealistów, którzy muszą radzić sobie nie tylko z codziennymi problemami, ale także z paranormalnymi zagrożeniami.
Zwiastun gry "Persona 4 Revival"