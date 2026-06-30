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"Persona". Netflix szykuje serial na bazie słynnego cyklu gier

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Persona%22.+Netflix+szykuje+serial+na+bazie+s%C5%82ynnego+cyklu+gier-167347
&quot;Persona&quot;. Netflix szykuje serial na bazie słynnego cyklu gier
Był "Wiedźmin", "Arcane" i "Cyberpunk: Edgerunners", czas na kolejny serial Netfliksa na podstawie gier wideo. Tym razem padło na słynny cykl "Persona".

Kolejna seria gier w rękach Netfliksa



Projekt pomyślany jest jako serial aktorski. "Persona" Netfliksa zostanie wyprodukowana przez reżysera "Deadpoola & Wolverine'a" oraz "Stranger Things" Shawna Levy'ego. Z kolei showrunnerem i scenarzystą został Christopher Monfette, który ma na swoim koncie seriale "12 małp", "Star Trek: Picard" i nadchodzący "VisionQuest".

Szczegóły projektu nie są na razie znane.


"Persona" to cykl gier wideo rozpoczęty w 1996 roku "Revelations: Persona". Jest częścią dużo większej marki medialnej "Megami Tensei". Cykl cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie. Niedawno zapowiedziano debiut "Persona 6" oraz remake gry "Persona 4" pod tytułem "Persona 4 Revival".

Ogólny zarys fabularny serii to życie licealistów, którzy muszą radzić sobie nie tylko z codziennymi problemami, ale także z paranormalnymi zagrożeniami.

Zwiastun gry "Persona 4 Revival"




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