SZOK! Ta plotka to cios dla fanów serii "Piła"

Co się stało? Kulisy kasacji "Piły XI"

"Piła X" końcem serii?

Zwiastun filmu "Piła X"

została oficjalnie ogłoszona w grudniu 2023 roku. Lionsgate podało wtedy na Instagramie nie tylko to, że film powstanie, ale też to, kiedy trafi do kin. Wtedy miał to byćW kwietniu ubiegłego roku ogłoszono, żei trafi do kin dopiero we wrześniu 2025 roku. Wtedy nie podano powodu tej decyzji.Teraz portal Bloody Disgusting ujawnia kulisy. Otóż. Podczas gdy jeden parł do realizacji filmu, kolejny rzucał kolejne kłody pod nogi.Sytuację powinno rozwiązać studio Lionsgate, które jest dystrybutorem marki. Jednak wytwórnia borykała się z innymi problemami i nie było nikogo, kto mógłby z ich ramienia doprowadzić konflikt do końca.W efekcie źródła Bloody Disgusting twierdzą, że. Dodają, że być może marka zmieni właściciela, ale wtedy należy spodziewać się rebootu serii, a nie kontynuacji.trafiła do kin w 2023 roku. Przy 13-milionowym budżecie zarobiła ponad 125 milionów dolarów na całym świecie.Formalnie film jest odgałęzieniem oryginału. Jego. John Kramer (w tej roli ponownie Tobin Bell ), wyjeżdża do Meksyku. Ma się tam poddać eksperymentalnej i bardzo ryzykownej procedurze medycznej. Ma nadzieję na cudowne uleczenie z choroby nowotworowej.Na miejscu odkrywa, że cała operacja to jedno wielkie oszustwo. Jednak tym razem trafiła kosa na kamień. Kramer szybko odwróci sytuację i przygotuje im krwawą szkołę życia...