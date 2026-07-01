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"Pianistka" Hanekego 29.07 o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Pianistka%22+Hanekego+29.07+o+godz.+20%3A00+w+kinie+Iluzjon-167371
&quot;Pianistka&quot; Hanekego 29.07 o godz. 20:00 w kinie Iluzjon
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". 29 lipca o godz. 20:00 zobaczymy wzbudzającą swego czasu olbrzymie kontrowersje "Pianistkę" w reżyserii Michaela Hanekego.

Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.    


"Pianistka" to adaptacja głośnej powieści Elfriede Jelinek. Tytułowa bohaterka Erika Kohut (Isabelle Huppert), ceniona profesor fortepianu w wiedeńskim konserwatorium, uchodzi za wybitną pianistkę i bezkompromisową nauczycielkę, wymagającą od swoich uczniów absolutnej dyscypliny i perfekcji. Mimo zawodowych sukcesów prowadzi samotne życie, pozostając w toksycznej relacji z dominującą matką, z którą wciąż mieszka. Pod powierzchnią chłodu, opanowania i surowości skrywa głęboko tłumione pragnienia oraz narastającą frustrację emocjonalną i seksualną. Pozornie uporządkowany świat Eriki zaczyna się chwiać, gdy zainteresowanie okazuje jej młody i utalentowany student, Walter Klemmer. Rodząca się między nimi relacja szybko przeradza się w niebezpieczną grę namiętności, władzy i wzajemnych oczekiwań, prowadząc oboje ku emocjonalnej katastrofie.

"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie.  Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.    


Zwiastun filmu "Pianistka"


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