"Pianistka" Hanekego 29.07 o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". 29 lipca o godz. 20:00 zobaczymy wzbudzającą swego czasu olbrzymie kontrowersje "Pianistkę" w reżyserii Michaela Hanekego.
Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ
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"Pianistka" to adaptacja głośnej powieści Elfriede Jelinek. Tytułowa bohaterka Erika Kohut (Isabelle Huppert), ceniona profesor fortepianu w wiedeńskim konserwatorium, uchodzi za wybitną pianistkę i bezkompromisową nauczycielkę, wymagającą od swoich uczniów absolutnej dyscypliny i perfekcji. Mimo zawodowych sukcesów prowadzi samotne życie, pozostając w toksycznej relacji z dominującą matką, z którą wciąż mieszka. Pod powierzchnią chłodu, opanowania i surowości skrywa głęboko tłumione pragnienia oraz narastającą frustrację emocjonalną i seksualną. Pozornie uporządkowany świat Eriki zaczyna się chwiać, gdy zainteresowanie okazuje jej młody i utalentowany student, Walter Klemmer. Rodząca się między nimi relacja szybko przeradza się w niebezpieczną grę namiętności, władzy i wzajemnych oczekiwań, prowadząc oboje ku emocjonalnej katastrofie.
"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.
Zwiastun filmu "Pianistka"