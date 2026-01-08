Newsy Seriale "Piekło jest puste" Remigiusza Mroza trafi na ekran jako serial
"Piekło jest puste" Remigiusza Mroza trafi na ekran jako serial

Kolejna książka Remigiusza Mroza zostanie zaadaptowana na potrzeby małego ekranu. Realizacją serialu "Piekło jest puste" zajmuje się ATM Grupa. Powieść otwiera cykl "Raport", czyli serię thrillerów osadzonych w świecie dziennikarstwa śledczego. Obecnie projekt rozwijany jest jako sześcioodcinkowy serial sensacyjny. 

"Piekło jest puste" to thriller, którego osią jest dziennikarskie śledztwo dotyczące głośnego zaginięcia młodej dziewczyny. Akcja rozgrywa się współcześnie, ale prowadzi wstecz do wydarzeń z 2015 roku, które nigdy nie zostały wyjaśnione. W miarę odkrywania nowych faktów na jaw wychodzą mroczne powiązania, układy i tajemnice, a próba dotarcia do prawdy szybko okazuje się śmiertelnie niebezpieczna. 

To opowieść o świecie mediów, w którym informacja bywa bronią, a prawda ma swoją wysoką cenę. 


Rozwojem projektu zajmuje się już Anna Nagler, producentka kreatywna, związana dotąd m.in. z HBO i Netflix, odpowiedzialna m.in. za realizację serialu "W głębi lasu". 

Projekt łączy intensywność gatunku z bardzo współczesnym, niepokojącym komentarzem społecznym – tłumaczy Anna Nagler. – To dynamiczny thriller sensacyjny oparty na silnej historii i narastającym napięciu, a jednocześnie skierowany do szerokiej widowni. Atrakcyjna forma i tempo idą tu w parze z tematem, który dotyka naszej codzienności. Serial zadaje fundamentalne pytania o odpowiedzialność mediów, potęgę opowieści oraz o to, czy w epoce dezinformacji i plotek prawda wciąż potrafi coś zmienić

Remigiusz Mróz należy do grona najpoczytniejszych autorów w Polsce – od sześciu lat zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniach Biblioteki Narodowej. Jego książki sprzedały się w ponad 11 milionach egzemplarzy, a twórczość przyciąga miliony czytelników dzięki charakterystycznemu stylowi i umiejętności opowiadania historii w sposób bliski serialowej narracji. Rozpoznawalne światy oraz bohaterowie budowani tom po tomie sprawiają, że proza Mroza wyjątkowo dobrze przekłada się na ekran, a ekranizacje jego książek (m.in. "Chyłka", "Behawiorysta", "Forst") należą do najchętniej oglądanych polskich seriali ostatnich lat.

