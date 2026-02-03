Newsy Seriale "Piekło kobiet" od 6 marca w serwisie HBO Max! Zobacz teaser serialu!
VOD / Seriale

"Piekło kobiet" od 6 marca w serwisie HBO Max! Zobacz teaser serialu!

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Piek%C5%82o+kobiet%22+od+6+marca+w+serwisie+HBO+Max+Zobacz+teaser+serialu-165007
&quot;Piekło kobiet&quot; od 6 marca w serwisie HBO Max! Zobacz teaser serialu!
źródło: Materiały prasowe
Nowy polski serial HBO Original "Piekło kobiet" zadebiutuje w piątek 6 marca na platformie HBO Max. Nowe odcinki sześcioodcinkowej produkcji będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 10 kwietnia. Zobacz teaser serialu!
   
Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność.
    
W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami.

W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie. 



Obsada:

Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Hubert Miłkowski, Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Jacek Beler, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Karolina Kowalska, Andrzej Kłak, Maciej Kosiacki, Michał Wójtowicz i Paulina Krzyżańska.

Twórcy:

Serial powstaje dla platformy HBO Max we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska – producentka nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych "Idy" i "Strefy interesów". Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska ("Tata"), a autorem zdjęć Wojciech Zieliński. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek. Producentką z ramienia TVN WBD jest Adrianna Przetacka. Kierownikami produkcji są Małgorzata Bereźnicka oraz Tomasz Parnowski (TVN WBD). Scenografię stworzyła Jagna Janicka, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Fudala. Za charakteryzację odpowiada Agnieszka Józefina Sasim, a za montaż Maciej Pawliński. Reżyserką obsady jest Magdalena Szwarcbart.

Premiera serialu "Piekło kobiet" w serwisie HBO Max już 6 marca.

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

"Drama": Pattinson i Zendaya kłócą się w nowym zwiastunie

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Łukasz Ronduda na festiwalu w Rotterdamie! Recenzujemy

Filmy

Morderczy Popeye powraca. Zobacz plakat horroru

7 komentarzy
Filmy

David Duchovny będzie podupadłą gwiazdą oper mydlanych

Filmy

Helena Bonham Carter i Anthony Hopkins w filmie o sekretnym romansie

1 komentarz
Seriale

Sylvester Stallone i gwiazda "Yellowstone" stworzą serial o legendzie hazardu

2 komentarze
Inne Filmy Multimedia

Super Bowl: Park Jurajski znów działa. Są w nim Neill, Dern, Goldblum

19 komentarzy