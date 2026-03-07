"Piekło kobiet" zaskakuje – recenzja serialu

Wczoraj na HBO zadebiutował serial "Piekło kobiet", w którym główną rolę zagrała znana z filmu "Dom dobry" Agata Turkot. To rozgrywająca się w okresie dwudziestolecia wojennego opowieść o redaktorce, która odkrywa, że gazeta jej męża może mieć związek ze śmiercią tancerki. Próba odkrycia prawdy diametralnie zmieni jej życie. Jak broni się produkcja, której reżyserką jest Anna Maliszewska ("Infamia")? Pierwsze cztery odcinki serialu recenzuje Dorota Jędrzejewska-Szpak. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Piekło kobiet" – recenzja Podwójne standardy, społeczna hipokryzja, gra pozorów, podział na dwa światy: ten oficjalny, błyszczący i wolny oraz ten brudny i biedny, podziemny, a także mroczne kuluary niby ułożonego, rodzinnego życia – tak w ogólnym zarysie przedstawiają się zagadnienia podjęte przez twórczynie serialu
, pisze w swojej recenzji
Dorota Jędrzejewska-Szpak. Poszerzając powyższy zestaw o bardziej szczegółowe hasła, otrzymamy już coś w rodzaju wyciągu ze współczesnej debaty publicznej o prawach kobiet. W tym sęk, że serial nie opowiada o współczesności, ale o dwudziestoleciu międzywojennym (...). Tytułowe "Piekło kobiet" nawiązuje do zbioru felietonów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, nie tylko literata, ale też działacza społecznego, dla którego kwestie emancypacyjne były sprawą niezwykle ważką i nie cierpiącą zwłoki. Boy-Żeleński upominał się o zniesienie paragrafów o karalności aborcji i dowodził tragicznych skutków podtrzymywania okrutnego prawa. Zwłaszcza pierwsze odcinki prezentują zaskakująco śmiałe sceny – choćby obraz babki porodowej w brudnym fartuchu, która przy akompaniamencie piosenki Niny Simone i pomocy powyginanego wieszaka zabiera się "do dzieła". Oprócz przemocy, jest tu też całkiem sporo ciała – naturalnego, niecenzurowanego, żywego
, czytamy w recenzji. Ale wyborom artystycznym towarzyszyła też głębsza idea, chęć sięgnięcia dalej, poza fasadę spektaklu i pierwsze z brzegu skojarzenia. Przyznam, że podchodziłam do tej produkcji z pewną rezerwą. Jestem już zmęczona feministycznymi narracjami, które koncentrują się głównie na przemocy (...). A jednak te cztery odcinki z sześciu, które widziałam, wciągnęły mnie, a nawet zaskoczyły. Zarówno swoją dosadnością (czy też rodzajem dosadności), jak i gatunkową formą
, podsumowuje Jędrzejewska-Szpak. Gatunkowy płaszcz to przecież świetny kamuflaż – pozwala przywołać niewygodne lub zapomniane fragmenty historii, nie rezygnując z waloru rozrywkowego. Całą recenzję autorstwa Doroty Jędrzejewskiej-Szpak przeczytacie TUTAJ.
