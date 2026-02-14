"Piep*zyć Mickiewicza 3" już w kinach. Sprawdź, gdzie grają

Od wczoraj w kinach można oglądać "Piep*zyć Mickiewicza 3". Trzecia część kultowej serii w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek to opowieść o dojrzewaniu, pierwszych dorosłych wyborach i relacjach wystawianych na próbę.
DOROSŁOŚĆ BEZ POPRAWKI
Presja matury, lęk przed przyszłością, rozterki związane z wyborem drogi życiowej oraz obawy o zachowanie przyjaźni w obliczu nadchodzących zmian. Twórcy filmu podkreślają, że w tej odsłonie stawka jest wyższa niż dotychczas – bohaterowie mierzą się przede wszystkim z pytaniami o to, kim chcą być i jaką drogę wybrać. Nasi bohaterowie są już w klasie maturalnej, stoją więc u progu dorosłości i muszą po raz pierwszy w życiu podjąć decyzje, które zaważą na ich dalszych losach. Kluczowe było dla mnie zachowanie balansu pomiędzy młodzieńczą energią i dowcipem a sytuacjami dramatycznymi
– mówi reżyserka Sara Bustamante-Drozdek
. Dante mierzy się z nowym wyzwaniem – musi zdecydować, co chce robić w życiu i jaki kierunek obrać. Martwi się o przyjaciół i boi się, że przez studia ich paczka się rozpadnie
– dodaje Hugo Tarres
, wcielający się w głównego bohatera. Nel w końcu odnalazła siebie, swoją drogę, to co chce robić w życiu. To piękna przemiana –
z niepewnej siebie dziewczyny w twardo stąpającą po ziemi młodą kobietę, która ma plan na siebie i życie
– podkreśla Wiktoria Koprowska
.
Obok nich na ekranie zobaczymy także Karola Rota
, Igora Pawłowskiego
, Krystiana Embradorę
, Adę Grodzką
, Aleksandrę Izydorczyk
, Artura Gwizdaka
oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego
. Partnerują im m.in. Weronika Książkiewicz
, Dawid Ogrodnik
, Aldona Jankowska
, Jarosław Gruda
i Anna Szymańczyk
.
MATURA TO DOPIERO POCZĄTEK
Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą.
Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić "sprawdzam". "Piep*zyć Mickiewicza 3" jest już w kinach. Sprawdź, gdzie grają.
