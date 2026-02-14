Newsy Filmy "Piep*zyć Mickiewicza 3" już w kinach. Sprawdź, gdzie grają
Filmy

"Piep*zyć Mickiewicza 3" już w kinach. Sprawdź, gdzie grają

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/%22Piep*zy%C4%87+Mickiewicza+3%22+ju%C5%BC+w+kinach.+Sprawd%C5%BA%2C+gdzie+graj%C4%85-165188
&quot;Piep*zyć Mickiewicza 3&quot; już w kinach. Sprawdź, gdzie grają
Od wczoraj w kinach można oglądać "Piep*zyć Mickiewicza 3". Trzecia część kultowej serii w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek to opowieść o dojrzewaniu, pierwszych dorosłych wyborach i relacjach wystawianych na próbę.

DOROSŁOŚĆ BEZ POPRAWKI



Presja matury, lęk przed przyszłością, rozterki związane z wyborem drogi życiowej oraz obawy o zachowanie przyjaźni w obliczu nadchodzących zmian. Twórcy filmu podkreślają, że w tej odsłonie stawka jest wyższa niż dotychczas – bohaterowie mierzą się przede wszystkim z pytaniami o to, kim chcą być i jaką drogę wybrać.


Nasi bohaterowie są już w klasie maturalnej, stoją więc u progu dorosłości i muszą po raz pierwszy w życiu podjąć decyzje, które zaważą na ich dalszych losach. Kluczowe było dla mnie zachowanie balansu pomiędzy młodzieńczą energią i dowcipem a sytuacjami dramatycznymi – mówi reżyserka Sara Bustamante-Drozdek.

Dante mierzy się z nowym wyzwaniem – musi zdecydować, co chce robić w życiu i jaki kierunek obrać. Martwi się o przyjaciół i boi się, że przez studia ich paczka się rozpadnie – dodaje Hugo Tarres, wcielający się w głównego bohatera.

Nel w końcu odnalazła siebie, swoją drogę, to co chce robić w życiu. To piękna przemiana – 
z niepewnej siebie dziewczyny w twardo stąpającą po ziemi młodą kobietę, która ma plan na siebie i życie – podkreśla Wiktoria Koprowska.

Obok nich na ekranie zobaczymy także Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Aleksandrę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego. Partnerują im m.in. Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.


MATURA TO DOPIERO POCZĄTEK



Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą.

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić "sprawdzam".

"Piep*zyć Mickiewicza 3" jest już w kinach. Sprawdź, gdzie grają.
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Filmy

Aniołki Charliego znów w akcji! Sony szykuje nowy film

1 komentarz
Filmy Gry

Ekranizacja gry "Dead by Daylight" nadchodzi. Scenarzystami legendy horroru

Seriale Rankingi Filmy

TOP 10: wybieramy najlepsze filmy i seriale o zepsuciu elit

13 komentarzy
Filmy

Jason Statham zagra... Jasona Stathama

15 komentarzy
Filmy Box office

"Wichrowe wzgórza" zarobią poniżej oczekiwań?

5 komentarzy
Filmy

Casey Affleck skorzysta z aktorskiego wsparcia AI?

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

BERLINALE 2026: Afgański rom com na otwarcie (recenzja)

2 komentarze