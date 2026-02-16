"Piep*zyć Mickiewicza 3" numerem 1 w polskich kinach!

Trzecia część serii "Piep*zyć Mickiewicza" w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek zanotowała spektakularny weekend otwarcia, najlepszy w tym roku. Film, który wszedł do regularnej dystrybucji w miniony piątek, przyciągnął do kin już ponad 330 tysięcy widzów. To wynik potwierdzający status produkcji jako jednego z najważniejszych zjawisk popkulturowych ostatnich lat.
Najsilniejszy start w historii serii
Wynik 330 tysięcy widzów po pierwszym weekendzie wyświetlania to nie tylko sukces komercyjny, ale przede wszystkim dowód na ogromną lojalność fanów. "Piep*zyć Mickiewicza 3
" bije rekordy swoich poprzedników, udowadniając, że autentyczne historie o dorastaniu, podane w nowoczesnej i bezkompromisowej formie, są tym, czego szuka współczesna widownia.
Viralowy sukces i 5 milionów polubień na TikToku
Równolegle z triumfem w kinach, film opanował przestrzeń cyfrową. Oficjalny profil Piep*zyć Mickiewicza na platformie TikTok przekroczył barierę 5 milionów polubień, a hashtagi związane z filmem generują dziesiątki milionów wyświetleń. To właśnie organiczna dystrybucja treści wideo i ogromne zaangażowanie społeczności stały się paliwem dla rekordowej frekwencji. Sukces frekwencyjny idzie w parze z misją edukacyjną i społeczną filmu, co podkreśla Tadeusz Lampka, producent filmu (MTL Maxfilm) i serii: Ogromnie się cieszę, że młodzi widzowie tak entuzjastycznie przyjęli serię "Piep*zyć Mickiewicza". Ich pozytywne reakcje mają dla mnie szczególną wartość, bo wiem, jak wymagające jest zdobycie uznania młodzieży dla polskiej produkcji. Satysfakcjonuje mnie również fakt, że widzowie - nie tylko młodsi, bo także ich rodzice i nauczyciele – utożsamiają się z bohaterami i ich problemami. Za to uznanie szerokiej widowni dziękuję twórcom i aktorom, którzy tworzą ten już kultowy fenomen.
"Piep*zyć Mickiewicza 3" - informacje o filmie i zwiastun
Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.
