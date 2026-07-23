"Piep*zyć Mickiewicza 3" w Disney+. Kiedy premiera?

Film "Piep*zyć Mickiewicza 3" trafił do kin 13 lutego, przyciągając przed ekrany ponad 700 tysięcy widzów. Teraz młodzieżowa komedia obyczajowa zmierza na streaming.
"Piep*zyć Mickiewicza 3" online
Produkcja zadebiutuje w Disney+ 31 lipca, a dwie poprzednie części są już dostępne na platformie. Jeśli więc przegapiliście film Sary Bustamante-Drozdek w kinach, już niedługo będziecie mogli nadrobić zaległość na VOD.
W ostatnim roku szkolnym przyjaciele z 4B, stojąc u progu dorosłości, muszą zmierzyć się z pierwszymi poważnymi wyborami i rozczarowaniami. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, pojawienie się Adama - dawnego przyjaciela z przeszłości - nie ułatwia sytuacji. Do szkoły wraca Korek, który po wielu nieudanych próbach zdobycia serca Anity, zaczyna dostrzegać inne relacje. Cegła walczy z własnymi kompleksami, kiepskimi ocenami i niepewnością, czy po skończeniu liceum da sobie radę. Jego los odmienia jednak znajomość z francuską uczennicą Rose. Dorosłość zaczyna mówić: „sprawdzam” i stawiać pytanie: czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie pełnym podziałów społecznych.
Za scenariusz odpowiada Kacper Szymański, a za produkcję odpowiadają Ryszard Zatorski, Tadeusz Lampka oraz grupa Artrama. Projekt został współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.