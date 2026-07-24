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"Pierścienie Władzy" zdradzą tajemnicę, której nie chciał ujawnić Tolkien

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&quot;Pierścienie Władzy&quot; zdradzą tajemnicę, której nie chciał ujawnić Tolkien
Parę dni temu pisaliśmy o tym, że w trzecim sezonie serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" widzowie zobaczą, jak wykuwany jest Jedyny Pierścień. Ale na fanów Śródziemia czeka jeszcze większa niespodzianka - odkrycie tajemnicy, której nigdy nie wyjawił Tolkien.

Geneza Upiorów Pierścienia ujawniona



Jak bowiem ujawnili twórcy w rozmowie z magazynem "Empire", trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" pokaże, kim były osoby, które otrzymały Pierścienie Władzy i ostatecznie zmieniły się w Nazgûle.

Według Tolkiena Upiory Pierścienia to ludzie, którzy w Drugiej Erze Słońca otrzymali Pierścienie Władzy od Saurona. Pierścienie te dały im wielką władzę, ale ceną za to było zniewolenie i przemiana w Nazgûle.

Tolkien nigdy nie ujawnił tożsamości osób, które otrzymały Pierścień. Z jednym wyjątkiem - w jego notatkach, opublikowanych po jego śmierci, pojawia się informacja, że jedną z osób, która otrzymała Pierścień Władzy, był wódz Easterlingów imieniem Khamûl.

Wiemy również, że trzy Pierścienie otrzymali Númenorejczycy, być może Czarni Númenorejczycy (czyli przywódcy kolonii Númenoru w Umbarze). W Trzeciej Erze wódz Nazgûli, który "za życia" był bliżej niezidentyfikowanym królem, był znany jako Czarnoksiężnik z Angmaru.


Twórcy podkreślają, że dwa pierwsze sezony były przede wszystkim wprowadzeniem do większej historii. Budowaliśmy ten świat i rozstawialiśmy wszystkie elementy na planszy. Trzeci sezon to moment, w którym zaczynają eksplodować wszystkie wcześniej podłożone ładunki.

Trzeci sezon zadebiutuje 11 listopada. 

Zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"




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