To był hit 2024 roku na Prime Video. Teraz powstanie sequel

Mamy dobrą wiadomość dla fanów filmu "Pierwsza klasa". Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się zdjęcia do sequela!
Więcej Any!
"Pierwsza klasa
" to komedia romantyczna Amazon MGM Studios z 2024 roku, która była hitem platformy Prime Video.
Była to historia Any, ambitnej stażystki w domu aukcyjnym, która przypadkiem dostaje miejsce w pierwszej klasie, gdy szefowa niespodziewanie wysyła ją w delegację do Londynu. Gdy dziewczyna wczuwa się w wygodne życie w luksusowym fotelu, poznaje przystojnego i zamożnego Williama i postanawia nieco dłużej pozostać w tym świecie fantazji.
Za fabułę drugiej części odpowiadają scenarzyści oryginału, Luke Spencer Roberts
i Justin Matthews
. Gwiazdą produkcji będzie Camila Mendes
, która ponownie wcieli się w rolę Any.
Szczegóły fabuły nie są znane. Jednak należy spodziewać się, że akcja filmu osadzona zostanie we Włoszech, bo to właśnie tam będą kręcone zdjęcia.
Za kamerą stanie Becca Gleason
, co oznacza zmianę w stosunku do pierwszego filmu. Oryginał zrealizowała Carlson Young
. Gleason
do tej pory zrealizowała tylko jeden film pełnometrażowy. Była to komedia "Lato '03
" z 2018 roku. Ostatnio pracowała zaś jako scenarzystka filmu "Parachute
" z 2023 roku. W Amazon MGM znają ją dobrze jako producentkę-konsultantkę pracującą przy serialowym hicie Prime Video "Tego lata stałam się piękna
".
Zwiastun filmu "Pierwsza klasa"