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To był hit 2024 roku na Prime Video. Teraz powstanie sequel

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Pierwsza+klasa%22+dostanie+kontynuacj%C4%99.+Camila+Mendes+powr%C3%B3ci+jako+Ana-169201
To był hit 2024 roku na Prime Video. Teraz powstanie sequel
Mamy dobrą wiadomość dla fanów filmu "Pierwsza klasa". Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się zdjęcia do sequela!

Więcej Any!



"Pierwsza klasa" to komedia romantyczna Amazon MGM Studios z 2024 roku, która była hitem platformy Prime Video.

Była to historia Any, ambitnej stażystki w domu aukcyjnym, która przypadkiem dostaje miejsce w pierwszej klasie, gdy szefowa niespodziewanie wysyła ją w delegację do Londynu. Gdy dziewczyna wczuwa się w wygodne życie w luksusowym fotelu, poznaje przystojnego i zamożnego Williama i postanawia nieco dłużej pozostać w tym świecie fantazji.


Za fabułę drugiej części odpowiadają scenarzyści oryginału, Luke Spencer Roberts i Justin Matthews. Gwiazdą produkcji będzie Camila Mendes, która ponownie wcieli się w rolę Any.

Szczegóły fabuły nie są znane. Jednak należy spodziewać się, że akcja filmu osadzona zostanie we Włoszech, bo to właśnie tam będą kręcone zdjęcia.

Za kamerą stanie Becca Gleason, co oznacza zmianę w stosunku do pierwszego filmu. Oryginał zrealizowała Carlson Young. Gleason do tej pory zrealizowała tylko jeden film pełnometrażowy. Była to komedia "Lato '03" z 2018 roku. Ostatnio pracowała zaś jako scenarzystka filmu "Parachute" z 2023 roku. W Amazon MGM znają ją dobrze jako producentkę-konsultantkę pracującą przy serialowym hicie Prime Video "Tego lata stałam się piękna".

Zwiastun filmu "Pierwsza klasa"




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