Trudno wyobrazić sobie w roli kapitana Jacka Sparrowa kogoś innego niż Johnny Depp. Co ciekawe, początkowo decydenci Disneya byli mocno sceptycznie nastawieni do wizji zaprezentowanej im przez aktora. Kulisy przygotowań do produkcji poznajemy z książki "The Many Faces of Johnny Depp" autorstwa Marka Seala ("Zostaw broń, weź cannoli. Kulisy powstawania filmu »Ojciec chrzestny«").
Decydentom Disneya nie podobał się Jack Sparrow Johnny'ego Deppa?!
Z cytowanego przez The Hollywood Reporter obszernego fragmentu książki Seala dowiadujemy się m.in., że spotkanie Deppa
z włodarzami Disneya było inicjatywą aktora. Wyjaśnił on, że wraz z córką – niespełna dwuletnią wówczas Lily-Rose
– ogląda dużo animacji i chętnie wziąłby udział w jednym z projektów studia. Stwierdził, że oczywiście mógłby użyczyć głosu jakiejś postaci z kreskówki, ale wolałby zagrać w filmie aktorskim. Wówczas Dick Cook, prezes Walt Disney Motion Picture Group, przypomniał sobie o będących na bardzo wczesnym etapie rozwoju "Piratach z Karaibów
", czyli widowisku zainspirowanym jedną z atrakcji w parkach rozrywki Disneya. Po krótkiej rozmowie aktor wiedział już, że chce zagrać Jacka Sparrowa
.
Pierwsza wersja bohatera, jaką przygotował Depp
, delikatnie mówiąc, nie przypadła do gustu producentom. Aktor pojawił się na próbnym nagraniu w kostiumie i charakteryzacji, która wyróżniała się złotymi zębami z diamentowymi nakładkami – co wszyscy zgodnie uznali za katastrofę. Cook wyjaśnił, że lepszym pomysłem będzie położenie akcentu na oczy bohatera. Wspólnie z makijażystką Ve Neill stworzyli postać, jaką znamy dziś. Depp
miał zresztą zachęcać, by efekt był jak najbardziej przerysowany i szalony.
Prezentacja przed decydentami nie poszła jednak dobrze. W pokoju dało się usłyszeć pełne niedowierzania komentarze: "Gdzie aktor, który kosztuje nas 10 milionów dolarów? To będzie katastrofa", "Co to ma być?", "Co się dzieje? Czy on odleciał?", "Czy on jest pijany?", "A może jest gejem?". Na to ostatnie pytanie Depp
miał zresztą gotową odpowiedź: Przepraszam, nie wiedzieli państwo, że wszyscy moi bohaterowie to geje?
Aktor przyznał, że rozumiał perspektywę studia, któremu zależało, by film odniósł sukces, ale postanowił bronić swojej wizji: Powiedziałem im, że mogą mnie zwolnić i zastąpić kimś innym. Bo ja nie miałem zamiaru zmieniać tego, co stworzyłem i w co wierzyłem. A wierzyłem w tę postać z całego serca. Czułem się nią bardzo swobodnie i miałem poczucie, że trafiłem na coś dobrego.
Zobacz zwiastun filmu "Piraci z KaraibówJohnny Depp: Klątwa Czarnej Perły"
Czas pokazał, że miał rację, a ryzyko opłaciło się. "Klątwa Czarnej Perły
" (zwiastun poniżej) zapoczątkowała cykl, na który do tej pory złożyło się w sumie pięć filmów, zaś Jack Sparrow
bezapelacyjnie należy do najbardziej uwielbianych postaci stworzonych przez Deppa
.
Ostatnie role Johnny'ego Deppa
Kariera Johnny'ego Deppa
– aktora uwielbianego za występy w cyklu "Piraci z Karaibów
" czy filmach Tima Burtona
– załamała się po oskarżeniach, jakie wysunęła przeciwko niemu ówczesna żona Amber Heard
. Stracił wówczas m.in. rolę Gellerta Grindelwalda
w cyklu "Fantastyczne zwierzęta
" (w "Tajemnicach Dumbledore'a
" zastąpił go Mads Mikkelsen
). Jego powrotem była rola króla Ludwika XV w wyreżyserowanym przez Maïwenn
dramacie kostiumowym "Kochanica króla Jeanne du Barry
", który zadebiutował w 2023 roku na festiwalu w Cannes. Depp
użyczał też głosu tytułowemu bohaterowi animacji "Jurek Maskonurek: Misja Puffinów
". Aktualnie możemy go oglądać w filmie "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna
" (reż. Ti West
). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też thriller "Nienasycony
". Polska premiera zaplanowana jest na 2 kwietnia przyszłego roku.