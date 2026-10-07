Jessica Biel w filmie o dorastaniu w Rezydencji Playboya

Jessica Biel wystąpi w dramacie biograficznym "Playmates". Projekt zainspirowany wspomnieniami Lorraine Nicholson, która dorastała w posiadłości Playboya, powstaje dla studia Searchlight.
Co wiemy o "Playmates"?
"Playmates
" będzie debiutem reżyserskim Nicholson
(na zdjęciu niżej) – córki Jacka Nicholsona
i Rebecki Broussard
. Możecie znać ją z ról w takich filmach jak "Klik: I robisz, co chcesz
", "Surferka z charakterem
" czy "Haker
". Napisała ona też scenariusz.
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Film opowie historię Elle, rezolutnej 13-latki (znana z "Pomocy domowej
" Indiana Elle
), która traktuje rezydencję Playboya niemal jak swój drugi dom. Podczas pobytu w willi poznaje m.in. Annę (Lily-Rose Depp
) – jedną z siedmiu lokatorek walczących o status króliczka miesiąca. Dziewczyny zaprzyjaźniają się i postanawiają pomóc sobie nawzajem w osiągnięciu celów: zdjęcia na okładce magazynu i zdobyciu chłopaka.
W obsadzie znalazł się też Bill Pullman
, któremu przypadła rola Hugh Hefnera
. Biel
ma się wcielić w jego żonę. Jak podaje Deadline, będzie to fikcyjna postać, która nie jest wzorowana na żadnej z trzech żon wydawcy "Playboya".
Ostatnie projekty Jessiki Biel. Zobacz zwiastun filmu "Matchbox"Jessica Biel
w ostatnich latach grała przede wszystkim w serialach. Mogliśmy ją zobaczyć w "Limetown
", "Candy: Śmierci w Teksasie
" i "Lepszej siostrz
e"; użyczała tez głosu bohaterce animacji "Pete the Cat
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. zrealizowaną dla Apple TV komedię akcji "Matchbox. Film
", w której partneruje Johnowi Cenie
(zwiastun poniżej). Na etapie przygotowań do produkcji są thriller sci-fi "Ursa Major" i dramat "Batso and the Wall".