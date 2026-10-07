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Jessica Biel w filmie o dorastaniu w Rezydencji Playboya

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Playmates%22%3A+Jessica+Biel%2C+Lily+Rose-Depp%2C+Bill+Pullman+w+filmie+o+dorastaniu+w+Rezydencji+Playboya-168972
Jessica Biel w filmie o dorastaniu w Rezydencji Playboya
źródło: Getty Images
autor: Noam Galai
Jessica Biel wystąpi w dramacie biograficznym "Playmates". Projekt zainspirowany wspomnieniami Lorraine Nicholson, która dorastała w posiadłości Playboya, powstaje dla studia Searchlight. 

Co wiemy o "Playmates"?


"Playmates" będzie debiutem reżyserskim Nicholson (na zdjęciu niżej) – córki Jacka Nicholsona i Rebecki Broussard. Możecie znać ją z ról w takich filmach jak "Klik: I robisz, co chcesz", "Surferka z charakterem" czy "Haker". Napisała ona też scenariusz. 

GettyImages-2265513089.jpg Getty Images © JC Olivera

Film opowie historię Elle, rezolutnej 13-latki (znana z "Pomocy domowej" Indiana Elle), która traktuje rezydencję Playboya niemal jak swój drugi dom. Podczas pobytu w willi poznaje m.in. Annę (Lily-Rose Depp) – jedną z siedmiu lokatorek walczących o status króliczka miesiąca. Dziewczyny zaprzyjaźniają się i postanawiają pomóc sobie nawzajem w osiągnięciu celów: zdjęcia na okładce magazynu i zdobyciu chłopaka. 

W obsadzie znalazł się też Bill Pullman, któremu przypadła rola Hugh Hefnera. Biel ma się wcielić w jego żonę. Jak podaje Deadline, będzie to fikcyjna postać, która nie jest wzorowana na żadnej z trzech żon wydawcy "Playboya". 

Ostatnie projekty Jessiki Biel. Zobacz zwiastun filmu "Matchbox"


Jessica Biel w ostatnich latach grała przede wszystkim w serialach. Mogliśmy ją zobaczyć w "Limetown", "Candy: Śmierci w Teksasie" i "Lepszej siostrze"; użyczała tez głosu bohaterce animacji "Pete the Cat". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. zrealizowaną dla Apple TV komedię akcji "Matchbox. Film", w której partneruje Johnowi Cenie (zwiastun poniżej). Na etapie przygotowań do produkcji są thriller sci-fi "Ursa Major" i dramat "Batso and the Wall".


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